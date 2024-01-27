Все сбежали за границу? Где сейчас Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Анна Asti и другие участники голой вечеринки и при чем тут Орбакайте

Анна Asti

В середине января стало известно, что певица покинула Россию — об этом со ссылкой на свои источники тогда сообщил Mash. «Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после голой вечеринки и отмены концертов», — писали в издании.

Недавно информация об отъезде артистки подтвердилась, а заодно стали известны причины ее отсутствия в России. Как оказалось, в начале января Анна Асти перенесла операцию в Москве и теперь проходит реабилитацию. Певица страдала от редкой болезни Келлера 2. Так называется дегенеративное заболевание кости стопы, из-за которого в конечности нарушается кровообращение. Болезнь проявляется во внезапных судорогах, которые могли застать певицу даже во сне или во время выступления.