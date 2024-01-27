Все сбежали за границу? Где сейчас Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Анна Asti и другие участники голой вечеринки и при чем тут Орбакайте

После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой на ее участников обрушилась волна общественного осуждения, а некоторых из них даже стали преследовать по закону. Неудивительно, что вскоре по Сети распространились слухи об отъезде «отмененных» звезд из России — некоторые негативно настроенные комментаторы назвали это бегством.
Но действительно ли артисты покинули страну из-за хейта и страха последствий? MSK1.RU решил выяснить, где сейчас находятся участники голой вечеринки и чем они занимаются.
Анна Asti
В середине января стало известно, что певица покинула Россию — об этом со ссылкой на свои источники тогда сообщил Mash. «Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после голой вечеринки и отмены концертов», — писали в издании.
Недавно информация об отъезде артистки подтвердилась, а заодно стали известны причины ее отсутствия в России. Как оказалось, в начале января Анна Асти перенесла операцию в Москве и теперь проходит реабилитацию. Певица страдала от редкой болезни Келлера 2. Так называется дегенеративное заболевание кости стопы, из-за которого в конечности нарушается кровообращение. Болезнь проявляется во внезапных судорогах, которые могли застать певицу даже во сне или во время выступления.
Сейчас Асти восстанавливается в теплых краях и уже в марте планирует вернуться к выступлениям на частных мероприятиях в России. При этом цены на корпоративы с ее участием снизились с 10 миллионов до 7.
Лолита
После скандальной вечеринки распространились слухи и об отъезде Лолиты Милявской — в соцсетях писали, что она решила покинуть Россию из-за волны хейта. Однако певица вскоре опровергла эту информацию в своей оптимистичной манере.
— Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! И еще что хотела сказать: я никуда не уезжаю, — написала она в своем телеграм-канале.
Из-за отмены концертов у артистки освободилось много времени, но она не унывает.
— Слушайте, ребята, всё нормально, жизнь есть жизнь, — сказала Лолита в одном из своих видео. — Кто спрашивает меня: «Чем ты сейчас будешь заниматься?» Ну вот видите чем. Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыла месяца два. Кругом грязища, пылища.
В то же время фанаты Лолиты запустили флешмоб в ее поддержку: они публикуют старые видео с концертов певицы, записывают ролики под ее песни и даже исполняют их сами. Посты сопровождаются словами любви и благодарности.
Филипп Киркоров
Пожалуй, самым обсуждаемым участником голой вечеринки стал Филипп Киркоров. Несмотря на извинения и отказ от гонорара в пользу жителей Белгорода, король российской эстрады всё еще пожинает плоды отмены: его вырезают из фильмов и шоу, а выступления срываются.
На фоне этого недавний отъезд певца в Нью-Йорк многие расценили как бегство. Киркоров не сообщил о том, что собирается в США, его фотографии с улиц американской столицы появились в Сети.
Филиппа Киркорова увидели возле спортивного комплекса Madison Square Garden. Именно там 22 января проходило шоу Мадонны. В руках у поп-короля были полные пакеты мерча певицы. Компанию Киркорову составил его новый директор.
Несмотря на то что пока неизвестно, когда Киркоров вернется в Россию, поездка выглядит скорее как отпуск, чем как релокация. К тому же певец не раз признавался в интервью, что каждый год после окончания поры новогодних выступлений проводит время в США.
Настя Ивлеева
Организовавшая нашумевшую вечеринку телеведущая и блогер тоже успела столкнуться с серьезными последствиями: ее бренды исчезают с полок магазинов, а в офисах прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов.
Об отъезде Ивлеевой из России 6 января в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.
— Настя Ивлеева уехала за границу — потому что тоже опасается последствий, — написала она. Говоря «тоже», Собчак, вероятно, имела в виду повторное задержание рэпера Vacio, одного из самых скандальных участников вечеринки.
Впрочем, в тот же день Настя Ивлеева опровергла сообщения о своем отъезде из России. Она опубликовала видео в телеграм-канале.
— Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими, — сказала телеведущая.
Кроме того, Ивлеева рекомендовала подписчикам в праздники больше времени проводить с близкими и «меньше сидеть в интернете». После этого на канале телеведущей вышло всего три поста, два из которых — с соболезнованиями: 30 января — жителям Белгорода и 21 января — Донецка.
Кристина Орбакайте
Дочь Аллы Пугачевой не участвовала в голой вечеринке, но тоже столкнулась в последнее время с осуждением и отменой концертов. Всё потому, что она живет в США, а в Россию приезжает только зарабатывать.
Так, концерт Кристины Орбакайте в Чите, который должен был состояться в марте этого года, отменился из-за обращения участников общественного движения «Боевое братство». «Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки не состоится», — говорится в сообщении Министерства спорта и молодежной политики Бурятии.
Теперь, как сообщает «Фонтанка», представители артистки намерены обратиться в полицию, поскольку считают, что активисты оклеветали певицу и препятствовали законной предпринимательской деятельности.
В декабре певица еще находилась в России, но в начале января стало известно, что Орбакайте снова уехала в США к мужу и дочери. Из-за рубежа артистка обратилась к поклонникам после долгого молчания в соцсетях.
Как оказалось, Орбакайте с головой окунулась в съемки сериала «Тест на беременность», в котором она играет одну из ключевых ролей. Артистка выразила фанатам благодарность за то, что они проявляют интерес к ее персонажам.
— Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала, за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли, — написала Орбакайте в личном блоге. — Для меня это действительно важно.
Смогут ли звезды без выступлений в России?
Пока все бурно обсуждают, что отмененные звезды уезжают из России в поисках лучшей доли, выясняется, что туда они едут работать. Но получится ли у «отмененных» знаменитостей продолжать карьеру в условиях отмены концертов в России за счет зарубежной публики? Где, кроме России, их ждут? Эти вопросы MSK1.RU задал Евгению Морозову, директору международного концертного агентства «Ру-концерт».
— Если говорить о звездах, что называется, первого эшелона, например Кристине Орбакайте, Филиппе Киркорове, то они однозначно смогут продолжить карьеру за рубежом, — убежден эксперт. — География их туров в среднем это около 270 городов. Страны Европы, США, ну вы понимаете. Сколько исполнитель может дать концертов в месяц? 8–10, максимум 15. И вот теперь посчитайте, на сколько лет вперед этот запас городов. Конечно, они смогут себя обеспечить.
— У артистов помельче, уровня Анны Асти и других молодых певиц, всё равно наберется не меньше городов 30, которые можно растянуть на месяцы и даже годы, — добавил Евгений Морозов.
В конце прошлого года мы собирали материал о том, кого «отменили» в 2023-м. Конечно, в него вошли и герои этого материала. Читайте также подробности скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», после которой ее участников начали массово отменять. На мероприятие пришли Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Анна Asti и другие. Их песни в том числе запретили включать на городских новогодних мероприятиях в Москве.