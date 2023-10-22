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В зале не осталось свободных мест: тысячи новосибирцев собрались в «Локомотив Арене» на концерте Дианы Арбениной

Многие сибиряки пели и танцевали во время выступления певицы

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Билеты на выступление раскупили заранее

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В Новосибирске вечером 22 октября в зале «Локомотив Арены» собрались тысячи человек на концерт Дианы Арбениной. Судя по видео, которое опубликовала певица в своем телеграм-канале, в зале не осталось свободных мест.

В этот вечер певица исполнила песни «Гопник», «Рингтоном» и «Переживем», а также десятки известных композиций. Судя по кадрам, новосибирцы подпевали Арбениной, а некоторые даже вставали с мест и начинали танцевать. Также во время выступления в зале выключился свет. Как отметила Арбенина в своем телеграм-канале, сбой произошел из-за энергии и любви, которая витала на «Локомотив Арене».

Отметим, что билеты на концерт Дианы Арбениной раскупили за три дня до выступления певицы. По этой причине с новосибирских сайтов по продажам билетов сняли объявления о предстоящем шоу.

Ранее Полина Гагарина собрала полный стадион и устроила яркое шоу для новосибирцев. Артистка привезла шоу «Навсегда» и выступила вместе с сыном.

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Диана АрбенинаЛокомотив-АренаНовосибирск
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