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Непростые черевички и серьги как у Dior: в чем щеголяет смотрящая за порядком в интернете Екатерина Мизулина

Активистка родилась в Ярославле, а теперь сверкает на федеральном уровне

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Рассматриваем гардероб Екатерины Мизулиной

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Если вы хотя бы изредка читаете новости, то нашу героиню наверняка знаете. В последние месяцы имя Екатерины Мизулиной не сходит с заголовков. Ее можно представить как смотрящую за порядком в Сети. С 2017 года Екатерина занимает должность главы «Лиги безопасного интернета», благодаря которой она и стала знаменита. А точнее, благодаря жалобам в правоохранительные органы на известных блогеров и медиаперсон. После ее заявлений артистам приходится вычищать тексты своих песен, рэперы получают штрафы, блогеров задерживают по подозрению в мошенничестве.

«Лига безопасного интернета» (ЛБИ) была создана в 2011 году для контроля и обеспечения безопасного пространства интернета в России. Основная деятельность организации направлена на защиту личной информации в соцсетях, предотвращения онлайн-угроз, повышение киберграмотности среди населения.

Интересный факт: Екатерина Мизулина родилась и выросла в Ярославле. В школьные годы переехала вместе с родителями в Москву. Мама Екатерины — сенатор Елена Мизулина — получила первое образование в ярославском демидовском университете. С 2015 года она заседает в Совете Федерации, представляя Омскую область.

Набрала популярность на блокировке реперов и блогеров

39-летняя Екатерина Мизулина стала известна благодаря множеству инициированных ею разбирательств в отношении публичных персон. И жалобы приносили плоды. Например, ныне иноагенты Моргенштерн (признан в РФ иноагентом в мае 2022 года), Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом в октябре 2022 года) и журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом в апреле 2022 года) не без помощи Екатерины Мизулиной получили этот статус или штраф за какое-нибудь нарушение. Мизулина усматривала у них то экстремистскую деятельность по расколу России, то в гей-пропаганду, то пропаганду наркотиков.

Последней теме Мизулина уделяет особое внимание, разбирая тексты рэперов на выявление факта пропаганды наркотиков.

— Блокировка ресурсов и платформ — это всегда крайняя и вынужденная мера, когда другой инструментарий исчерпан. Блокировка чего бы то ни было априори не может быть самоцелью, аудитория все равно куда-то перейдет, и там вырастет тот же куст проблем, что и был прежде. Лучше работать на предупреждение, что мы и пытаемся сейчас делать. Каждый конкретный блогер сам должен понимать, что в его руках сделать так, чтобы у государства и общества к нему не было вопросов. И выстраивать работу исходя из ответственного отношения к своей аудитории, — писала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина.

В сентябре этого года Сеть бурлила после ее предложения призвать на срочную службу тиктокера Даню Милохина. С этим инициативой глава ассоциации «Лига безопасного интернета» обратилась к руководству Минобороны РФ.

Из недавнего: в начале ноября Екатерина попросила столичных глав МВД проверить как минимум пятерых блогеров и интернет-коучей на предмет вымогательства денег. В этот список вошли Эдвард Бил, Ксения Губина, Тату Феодориди, Асхаба Тамаева, Гусейн Гасанов. Мизулина предполагает, что они могут работать по схеме задержанного недавно Аяза Шабутдинова, ставшего фигурантом уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Во что одевается знаменитая ярославна

В этом тексте мы решили посмотреть, во что одевается главный наблюдатель за порядком в интернете.

Стоит отметить, 39-летняя патриотка выглядит всегда с иголочки: белокурые локоны уложены, в ушах сережки, на руках браслеты или кольца. Да и модные тренды ей не чужды — так же, как и наряды и украшения, как две капли похожие на произведения мировых брендов. Стоимость которых доходит до нескольких миллионов рублей за вещь.

Приглядимся получше. На фото ниже выход Екатерины Мизулиной в 2021 году на Красную площадь в рядах акции «Бессмертный полк». На первый взгляд образ прост и непримечателен: яркие брюки, черная футболка и кеды в горошек. Столичный модник с легкостью заметит, что обута Екатерина в кроссовки, очень похожие на модель известного французского бренда Dior.

Фото с «Бессмертного полка» в мае 2021 года

Фото с «Бессмертного полка» в мае 2021 года

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Сейчас на сайте ЦУМа популярная модель кед Walk'n'Dior в бежевом цвете стоит 133 тысячи рублей. Эти же кроссовки в других оттенках можно найти дешевле — до 100 тысяч рублей.

Французская компания Christian Dior появилась в 1946 году

Французская компания Christian Dior появилась в 1946 году

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Акцентная вещь, мы видели такую в ЦУМ за 220 тысяч

Екатерина подчеркивает свою внешность эффектной блондинки акцентными вещами. В публикациях Мизулиной неоднократно мелькает алый жакет. Похоже, активистке он полюбился — Екатерина не расстается с ним с 2020 года.

В классическом жакете со слегка заостренными плечиками, одной пуговицей и диагонально размещенными карманами узнается стиль британского дизайнера Alexander McQueen. Подобную модель от кутюрье сегодня в России можно купить за 221 тысячу рублей.

В красном пиджаке Екатерина появляется часто на публике

В красном пиджаке Екатерина появляется часто на публике

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Александр Маккуин — британский модельер и кутюрье. Интересный факт о нем — Александр был главным дизайнером Givenchy с 1996 по 2001 год, до создания собственного бренда

Александр Маккуин — британский модельер и кутюрье. Интересный факт о нем — Александр был главным дизайнером Givenchy с 1996 по 2001 год, до создания собственного бренда

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Ах, эти серьги

В декабре 2021 года Екатерина Мизулина дала интервью журналистке Ирине Шихман (признана в России иноагентом 18 ноября 2022 года). На встречу ярославна пришла в простом аутфите: обтягивающем голубом платье и бежевых туфлях. Внимание привлекли аксессуары: серьги с логотипом Dior и золотой браслет, похожий на знаменитую ювелирку от Cartier.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Шихман Ириной Юрьевной либо касается деятельности иностранного агента Шихман Ирины Юрьевны.

Похожие серьги от Dior можно купить в районе 50 тысяч рублей — за эти деньги вы получите бижутерию с отделкой золотого цвета.

У французского бренда Dior есть разные линейки товаров, в том числе одежда, обувь, косметика, аксессуары

У французского бренда Dior есть разные линейки товаров, в том числе одежда, обувь, косметика, аксессуары

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Точную стоимость браслета от Cartier прикинуть сложно. Цена сильно варьируется в зависимости от веса, размера и наличия бриллиантов. Самая бюджетная модель начинается от 300 тысяч рублей. Трендовый гвоздь может выйти и в несколько миллионов рублей — по цене квартиры в Ярославле.

Бренд французского дома любят богатые модники

Бренд французского дома любят богатые модники

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