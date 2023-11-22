Непростые черевички и серьги как у Dior: в чем щеголяет смотрящая за порядком в интернете Екатерина Мизулина

Во что одевается знаменитая ярославна

В этом тексте мы решили посмотреть, во что одевается главный наблюдатель за порядком в интернете.

Стоит отметить, 39-летняя патриотка выглядит всегда с иголочки: белокурые локоны уложены, в ушах сережки, на руках браслеты или кольца. Да и модные тренды ей не чужды — так же, как и наряды и украшения, как две капли похожие на произведения мировых брендов. Стоимость которых доходит до нескольких миллионов рублей за вещь.

Приглядимся получше. На фото ниже выход Екатерины Мизулиной в 2021 году на Красную площадь в рядах акции «Бессмертный полк». На первый взгляд образ прост и непримечателен: яркие брюки, черная футболка и кеды в горошек. Столичный модник с легкостью заметит, что обута Екатерина в кроссовки, очень похожие на модель известного французского бренда Dior.