Непростые черевички и серьги как у Dior: в чем щеголяет смотрящая за порядком в интернете Екатерина Мизулина

Если вы хотя бы изредка читаете новости, то нашу героиню наверняка знаете. В последние месяцы имя Екатерины Мизулиной не сходит с заголовков. Ее можно представить как смотрящую за порядком в Сети. С 2017 года Екатерина занимает должность главы «Лиги безопасного интернета», благодаря которой она и стала знаменита. А точнее, благодаря жалобам в правоохранительные органы на известных блогеров и медиаперсон. После ее заявлений артистам приходится вычищать тексты своих песен, рэперы получают штрафы, блогеров задерживают по подозрению в мошенничестве.
«Лига безопасного интернета» (ЛБИ) была создана в 2011 году для контроля и обеспечения безопасного пространства интернета в России. Основная деятельность организации направлена на защиту личной информации в соцсетях, предотвращения онлайн-угроз, повышение киберграмотности среди населения.
Интересный факт: Екатерина Мизулина родилась и выросла в Ярославле. В школьные годы переехала вместе с родителями в Москву. Мама Екатерины — сенатор Елена Мизулина — получила первое образование в ярославском демидовском университете. С 2015 года она заседает в Совете Федерации, представляя Омскую область.
Набрала популярность на блокировке реперов и блогеров
39-летняя Екатерина Мизулина стала известна благодаря множеству инициированных ею разбирательств в отношении публичных персон. И жалобы приносили плоды. Например, ныне иноагенты Моргенштерн (признан в РФ иноагентом в мае 2022 года), Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом в октябре 2022 года) и журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом в апреле 2022 года) не без помощи Екатерины Мизулиной получили этот статус или штраф за какое-нибудь нарушение. Мизулина усматривала у них то экстремистскую деятельность по расколу России, то в гей-пропаганду, то пропаганду наркотиков.
Последней теме Мизулина уделяет особое внимание, разбирая тексты рэперов на выявление факта пропаганды наркотиков.
— Блокировка ресурсов и платформ — это всегда крайняя и вынужденная мера, когда другой инструментарий исчерпан. Блокировка чего бы то ни было априори не может быть самоцелью, аудитория все равно куда-то перейдет, и там вырастет тот же куст проблем, что и был прежде. Лучше работать на предупреждение, что мы и пытаемся сейчас делать. Каждый конкретный блогер сам должен понимать, что в его руках сделать так, чтобы у государства и общества к нему не было вопросов. И выстраивать работу исходя из ответственного отношения к своей аудитории, — писала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина.
В сентябре этого года Сеть бурлила после ее предложения призвать на срочную службу тиктокера Даню Милохина. С этим инициативой глава ассоциации «Лига безопасного интернета» обратилась к руководству Минобороны РФ.
Из недавнего: в начале ноября Екатерина попросила столичных глав МВД проверить как минимум пятерых блогеров и интернет-коучей на предмет вымогательства денег. В этот список вошли Эдвард Бил, Ксения Губина, Тату Феодориди, Асхаба Тамаева, Гусейн Гасанов. Мизулина предполагает, что они могут работать по схеме задержанного недавно Аяза Шабутдинова, ставшего фигурантом уголовного дела (
Во что одевается знаменитая ярославна
В этом тексте мы решили посмотреть, во что одевается главный наблюдатель за порядком в интернете.
Стоит отметить, 39-летняя патриотка выглядит всегда с иголочки: белокурые локоны уложены, в ушах сережки, на руках браслеты или кольца. Да и модные тренды ей не чужды — так же, как и наряды и украшения, как две капли похожие на произведения мировых брендов. Стоимость которых доходит до нескольких миллионов рублей за вещь.
Приглядимся получше. На фото ниже выход Екатерины Мизулиной в 2021 году на Красную площадь в рядах акции «Бессмертный полк». На первый взгляд образ прост и непримечателен: яркие брюки, черная футболка и кеды в горошек. Столичный модник с легкостью заметит, что обута Екатерина в кроссовки, очень похожие на модель известного французского бренда Dior.
Сейчас на сайте ЦУМа популярная модель кед Walk'n'Dior в бежевом цвете стоит
Акцентная вещь, мы видели такую в ЦУМ за 220 тысяч
Екатерина подчеркивает свою внешность эффектной блондинки акцентными вещами. В публикациях Мизулиной неоднократно мелькает алый жакет. Похоже, активистке он полюбился — Екатерина не расстается с ним с 2020 года.
В классическом жакете со слегка заостренными плечиками, одной пуговицей и диагонально размещенными карманами узнается стиль британского дизайнера Alexander McQueen. Подобную модель от кутюрье сегодня в России можно купить за
Ах, эти серьги
В декабре 2021 года Екатерина Мизулина дала интервью журналистке Ирине Шихман (признана в России иноагентом 18 ноября 2022 года). На встречу ярославна пришла в простом аутфите: обтягивающем голубом платье и бежевых туфлях. Внимание привлекли аксессуары: серьги с логотипом Dior и золотой браслет, похожий на знаменитую ювелирку от Cartier.
Похожие серьги от Dior можно купить в районе 50 тысяч рублей — за эти деньги вы получите бижутерию с отделкой золотого цвета.
Точную стоимость браслета от Cartier прикинуть сложно. Цена сильно варьируется в зависимости от веса, размера и наличия бриллиантов. Самая бюджетная модель начинается от