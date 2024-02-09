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В соцсетях появился новый список «запрещенных артистов» — туда попал новосибирец

Слава Марлоу сделал заявление об этом

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Список с именем рэпера начали публиковать 8 февраля

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Новосибирский музыкант Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) попал в перечень, который называют «списком запрещенных артистов». Он появился в социальных сетях. В списке псевдоним артиста написан с ошибками — Максим Марлоу. Источник самого списка неизвестен — его публикуют в телеграм-каналах.

Не высказывался про политику

Список начал расходиться вчера, 8 февраля. В том числе его опубликовали в телеграм-канале «сливная крыса».

В списке 50 артистов

В списке 50 артистов

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Слава Марлоу у себя в телеграм-канале опубликовал пост после появления в списке, в котором заявил, что он не высказывался про политику и не пропагандирует наркотики.

— Я никогда не показывал пример деструктивного поведения. На протяжении всей своей карьеры единственное, о чем я веду диалог с аудиторией это созидание и написание музыки. Мое шоу «Гараж» буквально посвящено музыке на русском языке, лучшим современным отечественным артистам и развитию индустрии клипов. На своем ютуб канале за последние пол года я рассказывал о разных артистах и их биографии, о том как начать диджеить, бросить курить и вести здоровый образ жизни, — написал музыкант из Новосибирска.

Как добавил Слава Марлоу, с его представителями никто не связывался. Он также написал, что если у организаторов есть вопросы, то их можно задать по почте.

В список также попала группа «Полматери». В декабре 2022 года ее концерт в Новосибирске отменили за пару часов до начала. До этого на них жаловался «Совет отцов», так как посчитали, что артисты плохо влияют на подростков.

Анна Асти, которая тоже есть в списке, в ноябре 2023 приезжала в Новосибирск. Она выступала в Экспоцентре.

В феврале стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Новосибирске. Они должны были состояться в апреле.

Слава МарлоуОтменаСписокНовосибирск
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