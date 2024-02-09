В соцсетях появился новый список «запрещенных артистов» — туда попал новосибирец

Анна Асти, которая тоже есть в списке, в ноябре 2023 приезжала в Новосибирск. Она выступала в Экспоцентре.

В феврале стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Новосибирске. Они должны были состояться в апреле.