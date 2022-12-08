В Новосибирске отменили концерт рок-группы «Полматери» — на них жаловался Совет отцов

В Новосибирске отменили по техническим причинам концерт рок-группы «Полматери», который должен был состояться сегодня, 8 декабря, в 19:00 в лофт-парке «Подземка». Сообщение об отмене появилось за два часа до выступления. До этого Сергей Майоров, руководитель Совета отцов Новосибирской области, требовал отмену концерта.

