В Новосибирске отменили концерт рок-группы «Полматери» — на них жаловался Совет отцов

В Новосибирске отменили по техническим причинам концерт рок-группы «Полматери», который должен был состояться сегодня, 8 декабря, в 19:00 в лофт-парке «Подземка». Сообщение об отмене появилось за два часа до выступления. До этого Сергей Майоров, руководитель Совета отцов Новосибирской области, требовал отмену концерта.
— Перенос по техническим причинам с открытой датой, — сообщил НГС арт-директор «Подземки» Платон Гудков.
Об отмене концерта написали и в группе мероприятия во «ВКонтакте».
— У нас есть неприятные новости для вас! По независящим от всех причинам мы вынуждены перенести наш концерт. Шоу обязательно состоится, дату объявим в ближайшее время! — сообщили в группе мероприятия.
Общественник Сергей Майоров до этого обращался в госорганы с требованием отменить концерт, так как ему не понравился посыл песен.
— Как и почему подобные деятели свободно гастролируют по стране? Почему никто не контролирует, кто и с какой программой выступает на разного рода площадках? Кто вообще за это отвечает в городе, в стране? Вопрос, как я понимаю, открытый, — написал Сергей Майоров, который возглавляет Совет отцов.
При этом в группе концерта предупреждали, что дети младше 14 лет могут прийти на концерт только в сопровождении родителей.
В конце ноября стало известно, что скандальный спектакль «Принцесса и Людоед», который по доносу был обвинен в ЛГБТ-пропаганде, сняли с репертуара «Первого театра».