Скандальный спектакль «Принцесса и Людоед» сняли с репертуара «Первого театра»

Сегодня, 23 ноября, стало известно, что скандальный спектакль «Принцесса и Людоед», который по доносу был обвинен в ЛГБТ-пропаганде, сняли с репертуара «Первого театра». Причем сделано это было, несмотря на положительную оценку театральных экспертов, которые не нашли в постановке никакой пропаганды.



— Эксперты во время обсуждения отметили, что спектакль соответствует возрастному ограничению (6+), а также его образовательные и воспитательные лейтмотивы — о важности дружбы, семьи и развитии кругозора по творчеству поэтов-лианозовцев. Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля, — сообщила корреспонденту НГС пиар-менеджер «Первого театра» Флоренсия Салехи.

