Скандальный спектакль «Принцесса и Людоед» сняли с репертуара «Первого театра»

Сегодня, 23 ноября, стало известно, что скандальный спектакль «Принцесса и Людоед», который по доносу был обвинен в ЛГБТ-пропаганде, сняли с репертуара «Первого театра». Причем сделано это было, несмотря на положительную оценку театральных экспертов, которые не нашли в постановке никакой пропаганды.
— Эксперты во время обсуждения отметили, что спектакль соответствует возрастному ограничению (6+), а также его образовательные и воспитательные лейтмотивы — о важности дружбы, семьи и развитии кругозора по творчеству поэтов-лианозовцев. Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля, — сообщила корреспонденту НГС пиар-менеджер «Первого театра» Флоренсия Салехи.
20 ноября показ спектакля, на котором должны были присутствовать СМИ, отменили перед самым показом якобы из-за аварии с электрооборудованием на театральной сцене. В этот день в театре корреспонденту НГС рассказали, что в зале пахнет гарью. Из-за этого же были отменены все ближайшие спектакли, запланированные в «Первом театре» на 22 и 23 ноября.
Закрытый внеплановый показ для специальной комиссии состоялся в театре ранее —
— «Принцесса и Людоед» — спектакль о детстве. Оно является героем и духом спектакля. Четыре прекрасных молодых артиста средствами магических условностей театра с огромной творческой отдачей создают и дарят зрителям образ детства, его наивность, его безудержные фантазии, его абсолютную душевную чистоту. Спектакль для детей и взрослых, способный поднять на новый уровень коммуникации больших с маленькими и наоборот, — положительно оценил спектакль в комментарии изданию «Театр» Владимир Лемешонок.
Скандал в новосибирском театральном сообществе появился из-за поста в анонимном телеграм-канале, авторам которого не понравилось, что в одной из сцен принцессу играет мужчина с усами. В Минкульте почему-то отреагировали на анонимку и решили провести проверку спектакля. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался в скандале с анонимными доносами и даже пообщался с бывшим сотрудником силовых органов, который, возможно, имел отношение к скандальному телеграм-каналу. А позднее «Тайга.Инфо» опубликовала имена еще шестерых человек, кто числился среди участников анонимного телеграм-канала.