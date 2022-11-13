На детский спектакль «Принцесса и Людоед» в Новосибирске написали доносы — его проверят на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске написали доносы на детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре». По словам режиссера постановки Полины Кардымон, жалобы на «Принцессу и Людоеда» направили в Министерство культуры региона.



— Не успели мы выпустить премьеру 6+ «Принцесса и Людоед» <…>, как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе «пропаганда ЛГБТ» или нет, — написала Полина Кардымон в своем телеграм-канале.

