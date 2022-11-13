На детский спектакль «Принцесса и Людоед» в Новосибирске написали доносы — его проверят на пропаганду ЛГБТ
По словам режиссера постановки, жалобы на спектакль могли дойти до губернатора
В Новосибирске написали доносы на детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре». По словам режиссера постановки Полины Кардымон, жалобы на «Принцессу и Людоеда» направили в Министерство культуры региона.
— Не успели мы выпустить премьеру 6+ «Принцесса и Людоед» <…>, как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе «пропаганда ЛГБТ» или нет, — написала Полина Кардымон в своем телеграм-канале.
На сайте молодежного драматического театра «Первый театр» указано, что премьера спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в Новосибирск в конце октября. В нем играют четыре актера, нет ни одной актрисы.
— Два главных актера и их клоны, которые исполняют всевозможных персонажей, которых придумывают главные герои, в том числе принцессу, — отметила режиссер.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Министерства культуры Новосибирской области с просьбой подтвердить информацию. В министерстве отказались комментировать ситуацию и попросили направить запрос.
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