Громкий новосибирский скандал попал в новый роман автора Гарри Поттера — НГС спросил о нем у Джоан Роулинг

Скандальная постановка новосибирского оперного театра «Тангейзер» попала в новую книгу автора Гарри Поттера Джоан Роулинг. Конфликт вокруг оперы и имя бывшего директора театра Бориса Мездрича упоминаются в очередном романе известной писательницы — «Чернильно-черное сердце», написанном под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Корреспондент НГС Илья Калинин вспомнил нашумевший скандал вокруг «Тангейзера», выяснил у Бориса Мездрича, каково это — попасть в книгу всемирной звезды, и оправил письмо самой Роулинг. Рассказываем, что она ответила.
Новый криминальный роман Джоан Роулинг
Нашумевшая история с постановкой новосибирского оперного театра «Тангейзер» попала в очередную книгу писательницы Джоан Роулинг — автора Гарри Поттера. Точнее Гарри Поттера она придумала именно как Роулинг, а книгу «Чернильно-черное сердце», где упомянут скандал вокруг переделанной оперы Вагнера, написала под псевдонимом: Роберт Гэлбрейт.
«Чернильно-черное сердце» — шестая книга из серии криминальных романов про частного детектива Корморана Страйка. На Западе новинка вышла 30 августа 2022 года, но в России официально не переведена, да и вряд ли будет переведена легально в ближайшее время, учитывая категоричную позицию Роулинг по военному конфликту между Российской Федерацией и Украиной. Но среди поклонников творчества британской писательницы уже ходит технический перевод новинки — подстрочник.
Одной из первых новую книгу на английском языке прочитала новосибирская поклонница творчества британской писательницы Надежда. Девушка вкратце описала корреспонденту НГС сюжет криминального романа и эпизод, где упоминаются новосибирский «Тангейзер» и Борис Мездрич.
В книге Роулинг рассказывается, как художница Эди Ледуэлл нарисовала мультфильм под названием «Чернильно-черное сердце» и разместила его на YouTube. После этого к ней пришла не только слава, но и ненависть от большого количества хейтеров. Критики в одной из сцен мультфильма разглядели проявления расизма, трансфобию и дискриминацию людей с инвалидностью. Из-за этого Ледуэлл начали преследовать недоброжелатели.
— Там много параллельных линий, но сутью книжки является одно: тематика культуры отмены. Роулинг довольно тонко всё это преподносит. Например, главный герой того мультика — Сердце. Просто сердце. Мол, человек умер, его похоронили, а сердце стало персонажем мультфильма. Оно не разложилось, а вышло из умершего. И так как у Сердца нет ножек — это очевидно, оно же сердце — то его все пинают. И вот хейтеры мультика начали в соцсетях обвинять его авторов в том, что они таким образом смеются над инвалидами. То есть Роулинг берет все эти претензии и доводит их до абсурда, — рассказывает Надежда.
Культура отмены (культура исключения) — возникший в США и Европе социально-политический термин; современная форма остракизма, при которой человек или определенная группа подвергаются осуждениям в социальных или профессиональных сообществах как в интернете, так и в реальном мире. Культура отмены — это буквально культурный бойкот, прекращение поддержки публичных фигур и компаний после того, как они сделали или сказали что-то возмутительное или оскорбительное.
Что было с «Тангейзером» 8 лет назад
Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в интерпретации режиссера Тимофея Кулябина, стала самой масштабной премьерой театрального сезона НГАТОиБ (старое имя новосибирского театра оперы и балета) 2014–2015 годов. Само произведение написано немецким композитором по мотивам средневековых легенд о певце, познавшем любовь богини Венеры, но вернувшемся из ее царства к людям. Его рассуждения об опыте чувственных наслаждений оскорбляют общественность и превращают его в изгоя, а потом — в раскаявшегося грешника.
Тимофей Кулябин переносит действие оперы из Средневековья в начало ХХI века: теперь сожительствует с Венерой не главный герой, а персонаж фильма, который снимает кинорежиссер Генрих Тангейзер. И этот персонаж — не кто иной, как сам Иисус Христос.
Первые показы «Тангейзера» в оперном театре прошли 20 и 22 декабря 2014 года. Местные и столичные критики, а также зрители были в восторге. «Тимофей Кулябин радикально переосмыслил сюжет оперы Вагнера, а если называть вещи своими именами, то просто придумал совершенно новую, увлекательную историю, происходящую в наши дни», — оценил новосибирскую постановку «КоммерсантЪ». Также издание отметило «умный кастинг» исполнителей и называло «сенсационной» работу главного дирижера оперного театра Айнарса Рубикиса.
Рассказывая о премьере, НГС писал 8 января 2015 года: «Ищущие в "Тангейзере" оскорбления религиозных чувств, досидев до конца положенные четыре часа, обнаружат, что в финале — как и задумано изначально — герой раскаивается и жестоко наказан, что, по идее, должно снять все возможные претензии». Но не сняло. Буквально через месяц после премьеры обнаружились оскорбленные граждане, от лица которых выступил бывший митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Который, правда, потом признался, что сам постановку не смотрел.
Тихон заявил, что верующих оскорбило использование религиозной символики в спектакле не по назначению. Оскорбительным назывался и постер фильма, который, по версии Кулябина, снимал Тангейзер. На постере Иисус был изображен распятым между женских ног. В итоге против Мездрича и Кулябина возбудили административные дела по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания), а Следственный комитет занялся поиском состава уголовного дела по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания).
29 марта 2015 года напротив оперного театра прошел митинг против «Тангейзера», собравший около тысячи человек. Люди требовали уголовного преследования режиссера Кулябина. А 5 апреля там же прошел митинг в поддержку «Тангейзера» и против цензуры в искусстве. Этот митинг, по разным оценкам, собрал от трех до пяти тысяч человек.
В результате конфликта Мездрич и Кулябин были вынуждены покинуть Новосибирск. На место уволенного Мездрича из Москвы прислали основателя обанкротившейся в 2012 году фруктовой компании JFC, скандального бизнесмена Владимира Кехмана, который был еще и руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Вскоре Кехман стал получать многомиллионное бюджетное финансирование на реконструкцию здания НГАТОиБ и перенос в Новосибирск спектаклей со сцены Михайловского театра. «Тангейзер» с репертуара НГАТОиБ Владимир Кехман снял.
В начале апреля 2015 года были полностью оправданы Борис Мездрич и Тимофей Кулябин. Суд не обнаружил в их действиях состава правонарушения. Но никакие изменения никто уже на исходные позиции не вернул.
Новосибирский «Тангейзер» и британская писательница
Одна из параллельных сюжетных линий в романе Роулинг «Чернильно-черное сердце» касается задания детектива Корморана Страйка о слежке за юной дочерью заказчицы. Слежка необходима, чтобы пресечь возможный роман девушки со взрослым мужчиной, который ранее был любовником самой заказчицы.
И вот по ходу повествования наступает 2015 год. Та самая девушка, за которой следят детективы, встречает Новый год со своими знакомыми в каком-то баре или клубе. Там же находится Корморан Страйк со своей коллегой. Пока детективы делают вид, что тоже отмечают Новый год, они случайно подслушивают разговор двух незнакомых людей, находящихся за соседним столиком.
Непосредственно сам фрагмент, который касается новосибирского «Тангейзера» и бывшего директора оперного театра Бориса Мездрича, описан в небольшом диалоге между одним из этих незнакомцев — русским — и сидящей с ним за столом девушкой. Напомним, диалог по сюжету романа происходит в самом конце 2014 года: премьера новосибирского «Тангейзера» уже прошла, но митингов и реакции властей еще не было.
—...но Мездрич обновил его, — сказал он, — и в этой постановке Иисус теперь появляется в фильме об оргии в гроте Венеры.
— Иисус?
— Да, а церковь недовольна, и Мездрич будет уволен, — мрачно закончил русский, поднося к губам бокал с шампанским. — Он стоит на своем, но это плохо для него кончится, помяни мои слова.
— Конечно, этот эпизод (про новосибирский «Тангейзер». — Прим. ред.) не может быть случайным. Если вот подумать, эта книжка про то, как мультик в итоге вызвал неприятности для его авторов. А тут тоже спектакль, который принес большие неприятности авторам. В романе Роулинг много всего про «культуру отмены»… Роулинг и сама была жертвой атаки «культуры отмены», — рассуждает читательница Надежда.
Отмененные Роулинг и Мездрич
Писательница Роулинг стала жертвой культуры отмены после того как 7 июня 2020 года в Twitter неудачно прокомментировала статью о помощи пострадавшим в период пандемии коронавируса. В статье рассказывалось, что бедное население мира необходимо обеспечить гигиеническими средствами, которые нужны при менструации. Автор статьи вместо слова «женщины» использовал выражение «менструирующие люди», подразумевая, что среди них могут быть и трансмужчины. Роулинг же язвительно высказалась по этому поводу, выдав такой комментарий: «Люди, которые менструируют. Я уверена, что раньше для этого было какое‑то слово. Помогите мне вспомнить. Жунщины? Жиндщины? Жонушины?»
Писательницу раскритиковали и осудили за такой комментарий не только трансгендеры и небинарные люди, но и многие обычные ее фанаты, а также звезды киносаги про Гарри Поттера — Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон. Посты в соцсетях с критикой Роулинг обычно сопровождались хештегом #jkrowlingiscancelled — «Джей Кей Роулинг отменена». Дж. К. Роулинг — один из псевдонимов писательницы. Продажи «Гарри Поттера» в США снизились.
Борис Мездрич с апреля 2021 года работает помощником генерального директора МАМТ — Московского академического музыкального театра имени народных артистов
— Честно говоря, я вообще никогда не думал, что такой сюжет может возникнуть, тем более с таким автором, чье имя известно во всём мире… То, что вы мне рассказали, это то, что чудесами можно назвать. Я своим заранее уже объяснил, чтобы это воспринимали как правду, а не как сказку, которую я придумал, — с улыбкой сообщил Мездрич.
Вспоминая скандал вокруг «Тангейзера», Мездрич заметил, что у его авторов никогда не было желания поставить церковь в какое-то неудобное положение. А то, что в итоге произошло, случилось вследствие «искаженного мнения людей, которые не видели спектакль ни разу».
— Технология взаимодействия между общественными группами в государстве должна быть толерантна — это абсолютно понятно, — особо подчеркнул Мездрич, рассуждая о понятии «культура отмены».
Корреспондент НГС задал несколько вопросов о том, как Новосибирск попал в книгу, и самой Джоан Роулинг, написав писательнице на ее личный емейл.
— Боюсь,
В апреле НГС рассказал об актуальных книжных новинках, которые, по мнению директора книжного магазина «Перемен» Анны Яковлевой, читающим людям пропустить никак нельзя.