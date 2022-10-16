Громкий новосибирский скандал попал в новый роман автора Гарри Поттера — НГС спросил о нем у Джоан Роулинг

Новый криминальный роман Джоан Роулинг

Нашумевшая история с постановкой новосибирского оперного театра «Тангейзер» попала в очередную книгу писательницы Джоан Роулинг — автора Гарри Поттера. Точнее Гарри Поттера она придумала именно как Роулинг, а книгу «Чернильно-черное сердце», где упомянут скандал вокруг переделанной оперы Вагнера, написала под псевдонимом: Роберт Гэлбрейт.



«Чернильно-черное сердце» — шестая книга из серии криминальных романов про частного детектива Корморана Страйка. На Западе новинка вышла 30 августа 2022 года, но в России официально не переведена, да и вряд ли будет переведена легально в ближайшее время, учитывая категоричную позицию Роулинг по военному конфликту между Российской Федерацией и Украиной. Но среди поклонников творчества британской писательницы уже ходит технический перевод новинки — подстрочник.

