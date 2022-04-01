9 книжных новинок и переизданий, которые нельзя пропустить этой весной, — список директора книжного магазина

Эстер — предположительное имя прабабушки писательницы, русской журналистки Кати Петровской. С рассказа об (кажется) Эстер, погибшей в Киеве в 1941 году, начался и родился важнейший автофикшн-роман об истории семьи, попавшей в воронку истории XX века. Мы вместе с автором изучаем архивы на Лубянке и знакомимся с двоюродным дедом, стрелявшим в немецкого посла, с прадедом, учившим глухонемых детей говорить, с семьей, добровольно ушедшей в Бабий Яр, с самой Катей, которой пришлось выучить немецкий, чтобы написать на нем всё, о чем молчит язык русский.

«История, которую нельзя рассказывать» Дж. Каспер Крамер (издательство «Самокат», пер. с англ. Алены Щербаковой)