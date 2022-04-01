9 книжных новинок и переизданий, которые нельзя пропустить этой весной, — список директора книжного магазина

2022 год застал книжную индустрию в ситуации двойного сильного кризиса — к постковидным последствиям в виде нехватки бумаги добавились проблемы геополитические. Тем не менее издатели находят силы и ресурсы выпускать важные для читателя тексты, детские и взрослые, художественную литературу и актуальный нон-фикшн. По просьбе НГС директор книжного магазина «Перемен» Анна Яковлева выбрала девять книг, которые не стоит пропускать этой весной.
«Кажется, Эстер» Кати Петровской (издательство Ивана Лимбаха, пер. с нем. Михаила Рудницкого)
Эстер — предположительное имя прабабушки писательницы, русской журналистки Кати Петровской. С рассказа об (кажется) Эстер, погибшей в Киеве в 1941 году, начался и родился важнейший автофикшн-роман об истории семьи, попавшей в воронку истории XX века. Мы вместе с автором изучаем архивы на Лубянке и знакомимся с двоюродным дедом, стрелявшим в немецкого посла, с прадедом, учившим глухонемых детей говорить, с семьей, добровольно ушедшей в Бабий Яр, с самой Катей, которой пришлось выучить немецкий, чтобы написать на нем всё, о чем молчит язык русский.
«История, которую нельзя рассказывать» Дж. Каспер Крамер (издательство «Самокат», пер. с англ. Алены Щербаковой)
Эта сказка начинается со слов «Однажды кое-что случилось. А не случилось бы — и рассказывать было бы нечего». Сюжет этой книги полностью вымышлен, но основан на реальной истории Румынии конца
«Имени такого-то» Линор Горалик (издательство «Новое литературное обозрение»)
Второй сольный роман одного из главных деятелей современной русской культуры Линор Горалик при своих малых объемах (меньше 200 страниц) уже занимает большое место в истории литературы. Фантасмагоричный текст, посвященный эвакуации московской психиатрической больницы в октябре 1941 года, производит мощнейшее впечатление и станет той книгой, которую берут с собой при всех переездах.
«Кожа» Евгении Некрасовой (издательство Popсorn Books)
Еще одна представительница новой отечественной словесности, известная читателю по роману «Калечина-Малечина» и сборникам рассказов «Сестромам» и «Домовая любовь», выпустила «Кожу» сначала в аудиоформате, а теперь и на бумаге.
Исторический роман о XIX веке глазами российской крестьянки Домны и рабыни американского Юга Хоуп с единственным фантастическим допущением — героини буквально меняются кожей и проживают жизнь друг друга — дает голос не только белокожим образованным мужчинам-рабовладельцам, но и тем, за чей счет первые имели свои привилегии. Но что еще важнее — этот глубоко поэтический текст дает право на свободу хотя бы мысли и слова для всех и точно станет одним из системообразующих текстов русской литературы начала XXI века.
«Девочки и институции» Дарьи Серенко (издательство NoKidding Press)
Еще одна маленькая важная книга с иллюстрациями Ксении Чарыевой собрана из большого опыта работы авторки в государственных культурных институциях — библиотеках, музеях, галереях. Многоголосие девочек, стоящих в невидимой, немой и часто бесправной основе большинства процессов в этой сфере, — одновременно и песнь, и вопль боли, и манифест, открывающий неизбежную эпоху перемен.
«Трава» Ким-Жандри Кымсук (издательство «Бумкнига», пер. с кор. Екатерины Похолковой, Ро Чжи Юн и Александры Крапивиной)
Ким-Жандри Кымсук — корейская социальная журналистка, превратившая в художественное высказывание («Трава» сделана в форме комикса) интервью с кореянкой Ли Оксон, проданной родителями в детстве (пришедшемся на войну с Японией) в чужую семью, а позднее попавшей в сексуальное рабство на одну из «станций утешения» для японских солдат. Мощное и, к сожалению, всегда актуальное напоминание о том, что военные конфликты поражают не только тех, кто находится на передовой, и о неотъемлемом праве на собственное тело и борьбе за него — и с агрессорами, и с защитниками.
«Один в Берлине» Ханс Фаллада (издательство «Синдбад», пер. с нем. Нины Фёдоровой)
Новый, очищенный от цензурных правок прошлых изданий перевод классического романа, известного русскоязычному читателю ранее как «Каждый умирает в одиночку». Основанная на реальных событиях история столяра Отто и его жены Анны, потерявших на фронте единственного сына, борющихся с нацизмом, находясь в Берлине в
«Голландский дом» Энн Пэтчет (издательство «Синдбад», пер. с англ. Сергея Кумыша)
Пожалуй, главный хит переводной художественной прозы этой зимы — к марту подоспел уже второй тираж по-своему уютной семейной саги, главную роль в которой играет несоразмерно большой для семьи с двумя детьми дом — настолько несоразмерно, что мать покидает его, а пришедшая на смену мачеха через несколько лет выгоняет и подростков, которые всю оставшуюся жизнь строят через призму возвращения дома и домой.
«Диковинные диалоги в книжных магазинах» Джен Кэмбл (издательство магазина «Подписные издания», пер. с англ. Шаши Мартыновой)
Бонус для ищущих утешительного, смешного и парадоксального чтения — долгожданное переиздание сборника реальных диалогов с покупателями из книжных магазинов по всему миру — в том числе новосибирского «Перемен». Например:
Покупатель. Вы все до единой книжки тут читали?
Продавец. Ну этого я сказать не могу.
Покупатель. Ну, значит, вы не слишком хорошо свое дело знаете, верно?
Покупатель. У вас прекрасный магазин.
Продавец. О, спасибо!
Покупатель. Жалко только, что вы набили его этими жуткими книгами.
Ранее писатель из Новосибирска выпустил книгу добрых рассказов без мата. Тираж почти раскупили за полторы недели.
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