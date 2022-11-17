Как на спектакль донесли за пропаганду ЛГБТ. Разбираем черные технологии анонимных телеграм-каналов

В Новосибирске разразился театральный скандал: анонимные лица сообщили в Министерство культуры НСО о якобы пропаганде ЛГБТ-отношений в детском спектакле «Первого театра» «Принцесса и Людоед». По мнению неизвестных авторов жалобы, пропаганда заключалась в том, что женскую роль в постановке для младших школьников играет мужчина. Изначально донос появился в анонимном телеграм-канале, где размещаются различные слухи и так называемые сливы на тему новосибирской культуры и околокультурных событий. В Минкульте почему-то отреагировали на анонимку и решили провести проверку спектакля. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался в скандале с анонимными доносами и даже пообщался с бывшим сотрудником силовых органов, который, возможно, имел отношение к скандальному телеграм-каналу.
Анонимное обвинение авторов спектакля в ЛГБТ-пропаганде
Скандал вокруг детского спектакля Молодежного драматического театра «Первый театр» «Принцесса и Людоед» начался с публикации 3 ноября в анонимном телеграм-канале «Культуръка Новосибирска» такого же анонимного поста. «Редакция канала» задавалась вопросом: а не является ли этот спектакль ЛГБТ-пропагандой? Неизвестные авторы обеспокоились тем, что женскую роль в детской постановке, премьера которой прошла 29 октября, играет мужчина.
Примерно в это же время донос пришел и в Министерство культуры Новосибирской области, и там, как ни странно, на анонимную жалобу отреагировали. Режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила об этом в своем телеграм-канале:
— Не успели мы выпустить премьеру 6+ «Принцесса и Людоед» <…>, как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт (говорят, дошло до губернатора). Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик! С усами! Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе «пропаганда ЛГБТ» или нет, — написала Полина Кардымон.
В Минкультуры корреспонденту НГС подтвердили, что жалоба была и уже на ближайшем показе «Принцессы и Людоеда» появятся эксперты и проверят единственное обращение, поступившее 2 ноября.
— Действительно, постановка вызвала неоднозначную оценку аудитории. Многие из тех, кто посмотрел премьеру, положительно отозвались в публичной плоскости, в том числе в социальных сетях, о данной режиссерской находке, другая часть сочла прием неуместным. Отметим, что формирование этической комиссии, дающей оценку художественной ценности спектаклей, не входит в полномочия Министерства культуры Новосибирской области. Вместе с тем по моему поручению 20 ноября 2022 года запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами Общественного совета при Министерстве культуры НСО, после чего будет организовано обсуждение данной постановки, — прокомментировал ситуацию замминистра культуры области Григорий Милогулов.
Сообщать имена экспертов, вошедших в условную комиссию, в Минкульте отказались. «Нет в этом смысла», — пояснили в пресс-службе министерства.
Официальный комментарий «Первого театра»
Связаться с режиссером спектакля Полиной Кардымон корреспонденту НГС не удалось: девушка находилась за пределами Новосибирска — участвовала в одном из театральных фестивалей. Комментарий на тему скандала готовили в пресс-службе «Первого театра».
— Творческая концепция спектакля завязана на воображении ребенка, которое в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно: в зубного врача, в принцессу и людоеда, играть воображаемую музыку и так далее. Более того, мы специально показываем, что все дополнительные персонажи условно исполняются двумя друзьями — Холиным и Сапгиром (советские писатели, по мотивам произведений которых и сделан спектакль. — Прим. ред.). Единственные дополнительные персонажи — это клоны главных героев. Сама пьеса, все режиссерские решения и творческая концепция создавались под конкретных артистов «Первого театра», — пояснили в пресс-службе.
Художественный руководитель «Первого театра» Павел Южаков в разговоре с НГС заметил, что ему вообще непонятно, почему эта тема возникла.
— Во времена, например, Шекспира вообще женщины не играли в театре, а играли все роли мужчины. И никакого отношения к сексуальной направленности это тоже не имеет. <…> Когда обсуждается вопрос, почему мужчины вообще играют женщин, это — странно. Актеры для того и актеры, чтобы могли играть и животных, и детей, и женщин, и богов, и богинь, и даже предметы. Какие здесь могут быть претензии? — рассуждает Южаков.
Мнение театральных экспертов и критиков
Продюсер и театральный критик Оксана Ефременко объясняет концепцию «Принцессы и Людоеда»: два героя — Сапгир и Холин — путешествуют в фантазийном мире и встречаются со своими различными воплощениями.
— Ребята, которые сделали этот спектакль, — талантливая команда. Полина Кардымон известна сейчас на всю Россию: она номинируется на «Золотую маску», ее спектакли показывают на сцене БДТ имени Товстоногова. <…> [Советские писатели] Сапгир и Холин известны не одному поколению. «Принцесса и Людоед» тоже суперизвестная история. <…> Почему, например, возник эпизод с принцессой такого рода? Авторы спектакля берут поэтику Сапгира, когда есть такая языковая игра со словами. Спектакль так и начинается — с рифмы. Рифмуются разные слова, которые никогда, может, по смыслу не соединялись, а с помощью рифмы они могут соединиться. Этот спектакль про игру, про творчество… Два главных героя путешествуют и встречают других персонажей этой истории, но получается, что всех персонажей играют эти же самые главные герои: возникают такие двойники. Рифмы — в языке, рифмы — в персонажах, — пояснила логику спектакля Ефременко.
— Такое обвинение [в ЛГБТ-пропаганде] возникло по недоразумению, потому что переодевания в одежду другого пола — популярное развлечение, например, на многих праздниках для взрослых. Все знают, что гости на частных торжествах часто практикуют танец маленьких лебедей в исполнении мужчин, одетых в юбки и держащихся перекрестно за руки, — рассуждает заведующая кафедрой истории театра, литературы и музыки НГТИ, кандидат филологических наук, доцент, член СТД и театральный критик Яна Глембоцкая.
Театральный критик замечает, что не только в театре, но и в кинематографе есть масса примеров, когда мужчина исполняет женскую роль.
— Александр Калягин в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», Олег Табаков в фильме про Мэри Поппинс, Владимир Этуш в роли старухи в спектакле по пьесе «Пока она умирала» — все это примеры того, как режиссеры делают образ женщины более гротесковым, назначая на роль женщины мужчину. Здесь нет никакой пропаганды, а есть театральный прием, проверенный веками. <…> Напомню, что императрица Елизавета Петровна очень любила балы с переодеванием женщин в мужчин и наоборот — все это абсолютно в традициях европейской карнавальной культуры, — рассказывает Глембоцкая.
Как анонимы «рулят» культуркой
Если изучить последние новосибирские театральные скандалы, то почти везде прослеживается одна и та же схема: сначала в анонимных телеграм-каналах появляется обвинение в чем-то режиссера или руководителя театра, потом анонимки начинают разбирать на уровне местной власти, а далее, как правило, происходят увольнения конкретных фигур. Так, например, уволили бывшую руководительницу «Первого театра» Юлию Чурилову. Авторы анонимных телеграм-каналов обвинили Чурилову в нелояльности к власти, после чего в марте 2022 года она была уволена учредителем театра — Министерством культуры НСО — без каких-либо официальных комментариев. Вместе с тем отменили постановку «Первого театра» на украинском языке «Юдифь» и перенесли с марта на четвертый квартал 2022 года всероссийский театральный фестиваль камерных театров «Один. Два. Три».
— В этом можно проследить черную технологию: мы видим, как в местных телеграм-каналах или федеральных — с разными ироничными названиями — появляется грязь на режиссеров, актеров, руководителей. Высказываются какие-то предложения или даже решения. А через несколько дней событие, озвученное анонимами, воплощается в реальность. Это может быть снятие спектакля, закрытие фестиваля, снятие руководителя, увольнение главного режиссера. Это было со мной, у Алексея Крикливого (уволенный главный режиссер театра «Глобус». — Прим. ред.), мне кажется, такая же история была, сейчас это происходит с премьерой «Принцессы и Людоеда». Для меня загадка, почему каких-то анонимов комментируют чиновники довольно высокого ранга. Это выглядит странно, — рассказала бывший руководитель «Первого театра», театральный продюсер Юлия Чурилова.
Чурилова уточнила, что сразу после премьеры «Принцессы и Людоеда» на разных порталах — «ВКонтакте», «Яндекс», 2ГИС — мгновенно появились отрицательные отзывы, написанные словно под копирку. А через какое-то время в анонимных телеграм-каналах появились и обвинительные посты.
— У всех отзывов был один месседж: «что это за недоразумение», «ужас-ужас» и «разогнать этих лицедеев», — рассказала бывший директор «Первого театра».
Кто стоит за «Культуръкой Новосибирска»?
В театральном сообществе есть версия, что заказчики этих каналов — силовые структуры. Но Чурилова предположила: тут могут сойтись различные интересы. За этими «контейнерами для слухов», как назвала их женщина, могут стоять и люди из профессионального театрального сообщества, преследующие какие-то свои политические или корыстные цели в период, например, накануне губернаторских выборов.
Несколько представителей культуры Новосибирска в разговоре с корреспондентом НГС сообщили, что за телеграм-каналом «Культуръка Новосибирска» может стоять известный в определенных кругах юрист Ярослав Малянов, участвовавший в нескольких околокультурных скандалах. Сейчас Малянов работает в ГБУ «Центр креативных индустрий» ведущим юрисконсультом. ЦКИ учрежден Министерством культуры Новосибирской области в 2020 году для поддержки творческих людей и объединений.
Ярослав Малянов — предприниматель, единственный учредитель и гендиректор ООО «Технология Цвета» (торговля лакокрасочными материалами, промышленными химикатами и пр.). Компания образована в августе 2018 года. По данным «Контур.Фокуса», финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 181,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,8 миллиона рублей. Состоял в ТОС «Совет микрорайона Мокрушинский» города Томска, откуда в свое время переехал в Новосибирск.
Ярослав Малянов известен своим участием в некоторых околокультурных конфликтах: разбирательстве руководства консерватории со своими сотрудниками, громком конфликте министерства культуры с директором филармонии Татьяной Людмилиной и в споре с увольнениями в ЦКИ. Малянов обычно выступал на стороне министерства и выигрывал суды.
В 2021 году директором ЦКИ стал Виктор Буланкин, который привел за собой Малянова. Открывшийся на базе ГБУ «Новосибирсккиновидеопрокат» Центр креативных индустрий сокрушает череда скандалов, в результате которых увольняют несколько сотрудников. В том числе Буланкин увольняет и Малянова. Как рассказывает бывший директор ЦКИ, уволил он юриста за пьянку.
— Его увольнение было вызвано антисоциальным поведением и зависимостью от алкоголя. Это было осенью 2021 года. А потом меня отстранили от работы по его инициативе, то есть он участвовал в этом процессе — безусловно. <…> После того как меня отстранили от работы, на складе предприятия они (Малянов со знакомым. — Прим. ред.) нашли музыкальный инструмент, принадлежащий бывшему сотруднику, и попытались его продать на «Авито». Вот он — уровень порядочности… Эти асоциальные поступки абсолютнейшим образом пятнают не только личность Малянова, но и предприятие, в котором он находится, — заявил бывший директор ЦКИ Буланкин.
В разговоре с корреспондентом НГС Малявин подтвердил свое участие в разных околокультурных конфликтах на стороне Минкульта, но обвинения своего бывшего шефа, как и причастность к анонимному телеграм-каналу, отверг.
— По ситуации с Буланкиным: он пишет бред. Я бредовые фантасмагории не комментирую. Он еще писал, что я — сотрудник полиции… <…> Потом я слышал, что я — алкоголик, наркоман и любовник еще кого-то там. Ну, это в публикациях господина Буланкина. Нет, вы напишите — мне реклама бесплатная. <…> Я уволился [из ЦКИ] в октябре [2021 года], а в декабре его (Буланкина. — Прим. ред.) поймали. Насколько я знаю, ему инкриминируют хищение. <…> В полиции я не работал. В государственных органах работал. Я думаю, этого достаточно, — уклончиво рассказал журналисту о своем прошлом Ярослав Малянов.
На странице Ярослава Малянова соцсети «ВКонтакте» среди многочисленных постов о театре, о городе Томске, а также на тему исторических реконструкций и реконструкторов 5 июня 2022 года размещено поздравление всех причастных к празднику. В этот день с 2018 года отмечается День образования российской полиции. Рядом с поздравлением Малянов запостил фото удостоверения, где он в форме сотрудника Государственного комитета РФ по охране природы.
А еще ранее — в апреле 2014 года, как сообщает Posts.Rusfinder — архив записей на стенах пользователей соцсети «ВКонтакте», — Малянов разместил на своей странице собственное, если верить подписи, стихотворение:
Вы не можете быть русским братьями,
Рождены вы фашистскими ***.
Вы с чего, бандерлоги безродные,
О себе возомнили как «сродные»?
Наши предки над Киевом правили,
На Царьградских вратах щит оставили.
Вы, последыши рабского семени,
Дань платившие Русскому племени!
Содомитскою сворою воете,
Кровью русов что землю умоете,
Но трясетесь пред нашими ратями,
Духа нет в вас стать русичам братьями…
— Практика реагирования на анонимные телеграм-каналы мне кажется порочной. Когда-то было не принято отвечать на анонимные обращения граждан... Если человек не подписывается, то обращение лишено субъектности, а кому тогда мы отвечаем всем обществом? Роботу, боту, компьютерной программе? Считаю необходимым вернуть правило, что реагировать нужно только на подписанные сообщения, — высказала свое соображение по поводу рвения властей проверять анонимки Глембоцкая.
В феврале 2022 года новосибирская епархия раскритиковала компьютерную игру The Sims 4 за «ЛГБТ-повесточку». А 12 ноября НГС рассказал, что депутаты Госдумы собираются ужесточить закон о пропаганде ЛГБТ.