Как на спектакль донесли за пропаганду ЛГБТ. Разбираем черные технологии анонимных телеграм-каналов

Анонимное обвинение авторов спектакля в ЛГБТ-пропаганде

Скандал вокруг детского спектакля Молодежного драматического театра «Первый театр» «Принцесса и Людоед» начался с публикации 3 ноября в анонимном телеграм-канале «Культуръка Новосибирска» такого же анонимного поста. «Редакция канала» задавалась вопросом: а не является ли этот спектакль ЛГБТ-пропагандой? Неизвестные авторы обеспокоились тем, что женскую роль в детской постановке, премьера которой прошла 29 октября, играет мужчина.



Примерно в это же время донос пришел и в Министерство культуры Новосибирской области, и там, как ни странно, на анонимную жалобу отреагировали. Режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила об этом в своем телеграм-канале:

