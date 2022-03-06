Спектакли без актеров, обнаженный артист: что еще будет на театральном фестивале «Один.Два.Три» в Новосибирске

— Мне кажется, что театр — всегда искусство здесь и сейчас, и он не может не откликаться на какие-то важные темы. Театральный процесс в России и в Новосибирске очень разный, и на программе театра это тоже отражается, — описала программу спектакля директор.

Как классический спектакль Юлия Чурилова приводит «Солнечный удар» по произведению Ивана Бунина. Проект приехал из Омска.

— Прекрасные артисты, в прекрасных костюмах по тексту Ивану Бунина достоверно существуют, и это тоже современный театр. Есть спектакль из Тюмени, который называется «Моя комната». Спектакль без артиста, куда попадает зритель. Это спектакль для одного зрителя. Через интервью мы слышим истории разных людей с некоторыми особенностями, — рассказала Юлия Чурилова.



Директор также отмечает спектакль, который поставлен актерами «Глобуса», — «Вишневые мартинсы» по пьесе Дэвида Гау. Никита Сарычев и Руслан Вяткин сыграют скинхеда и адвоката-либерала, которые вступят в идеологическую схватку.

— И режиссеры разные, и подходы к созданию спектаклей разные. Есть спектакли «Дуб Майкла Крейг Мартина» питерского объединения «Хронотоп», где на сцену приглашается зритель. И это основано на инсталляции художника Майкла Крейг Мартина. Театр исследует не только литературу, к чему мы привыкли, но и совершенно другие зоны, — рассуждает директор спектакля.