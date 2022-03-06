Спектакли без актеров, обнаженный артист: что еще будет на театральном фестивале «Один.Два.Три» в Новосибирске

В Новосибирске с 20 по 27 марта пройдет театральный фестиваль «Один.Два.Три». В программе фестиваля покажут произведения со всей России. Все спектакли — камерные: в них задействовано меньше трех актеров, а в одном спектакле на сцене не будет никого, кроме зрителя. В программе есть несколько номинантов на «Золотую Маску — 2022». НГС поговорил с директором фестиваля Юлией Чуриловой и узнал, кому стоит идти на спектакли и что интересного можно увидеть.
Фестиваль «Один.Два.Три» проводится в пятый раз, но в этом году его организацией занялся «Первый театр». Как сообщили в пресс-службе театра, на площадках «Красного факела», «Первого театра», «Глобуса», театра «Трамвай
— Мне кажется, что театр — всегда искусство здесь и сейчас, и он не может не откликаться на какие-то важные темы. Театральный процесс в России и в Новосибирске очень разный, и на программе театра это тоже отражается, — описала программу спектакля директор.
Как классический спектакль Юлия Чурилова приводит «Солнечный удар» по произведению Ивана Бунина. Проект приехал из Омска.
— Прекрасные артисты, в прекрасных костюмах по тексту Ивану Бунина достоверно существуют, и это тоже современный театр. Есть спектакль из Тюмени, который называется «Моя комната». Спектакль без артиста, куда попадает зритель. Это спектакль для одного зрителя. Через интервью мы слышим истории разных людей с некоторыми особенностями, — рассказала Юлия Чурилова.
Директор также отмечает спектакль, который поставлен актерами «Глобуса», — «Вишневые мартинсы» по пьесе Дэвида Гау. Никита Сарычев и Руслан Вяткин сыграют скинхеда и адвоката-либерала, которые вступят в идеологическую схватку.
— И режиссеры разные, и подходы к созданию спектаклей разные. Есть спектакли «Дуб Майкла Крейг Мартина» питерского объединения «Хронотоп», где на сцену приглашается зритель. И это основано на инсталляции художника Майкла Крейг Мартина. Театр исследует не только литературу, к чему мы привыкли, но и совершенно другие зоны, — рассуждает директор спектакля.
Как объяснила Юлия Чурилова, на спектакле «Дуб Майкла Крейг Мартина» на сцену пригласят зрителя, которому дадут прочесть текст. Зрителем будет руководить режиссер и задавать ему вопросы.
В начале фестиваля покажут спектакль на татарском языке «На заре», который приехал из Нижнекамска.
— Здесь удивительно то, что спектакль — по стихотворению татарского поэта. Он знаковый для начала XX века. Но в спектакле не прозвучит ни одного слова. Текст на татарском мы читаем через видеопроекцию. Конечно, для русскоязычного зрителя мы предоставим перевод. Но мы сможем прочесть на татарском, не зная языка. Они пишут кириллицей. И через это додумывать ту поэтическую музыку, которую передает артист. Это пластический спектакль, — поделилась Юлия Чурилова.
Как уточнила директор, «На заре» — один из нескольких спектаклей фестиваля которые номинированы на «Золотую Маску — 2022». Помимо «На заре», в список-номинантов попал спектакль «Первый субботник» по рассказам Владимира Сорокина, «Дуб Майкла Крейг Мартина» и «Корова» из Новокузнецка по рассказам Андрея Платонова.
Помимо этого в список «Золотой Маски» попал спектакль «В.» «Театра неНормативной Пластики» из Санкт-Петербурга.
— Мемуары «Интервью В.» по мемуарам Вертинского, где почти не будет музыки, но будет прекрасное обнаженное тело актера. Спектакль про Вертинского, где актер перевоплощается и рассказывает нам историю скорее Вертинского-человека, а не художника. Там в анонсах написано, что предельное обнажение души начинается с обнаженного тела, — описала спектакль Юлия Чурилова.
В программе есть и спектакли для подростков. Например, спектакль Аляска московского театра «Снарк» и «Музыка ветра» из Омска.
Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин ставит спектакль, в котором будут играть номинант на «Оскар» Джон Малкович и обладательница премии «Ника» Ингеборга Дапкунайте.