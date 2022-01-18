Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин ставит спектакль с Джоном Малковичем

Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль, в котором будут играть номинант на «Оскар» Джон Малкович и обладательница премии «Ника» Ингеборга Дапкунайте. Об этом сообщили в пресс-службе «Красного факела». Спектакль будет поставлен по пьесе Бернара-Мари Кольтеса «В одиночестве хлопковых полей». Его покажут в рижском театре «Дайлес».



Режиссер скандального «Тангейзера» и главный режиссер «Красного факела» уже приступил к репетициям. Премьера запланирована на конец мая 2022 года. Также соавторами Тимофея Александровича стали драматург проекта Роман Должанский, художник Олег Головко, саунд-дизайнер Тимофей Пастухов, видеодизайнер Александр Лобанов и художник по свету Тарас Михалевский.