Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин ставит спектакль с Джоном Малковичем

Новосибирский режиссер Тимофей Кулябин поставит спектакль, в котором будут играть номинант на «Оскар» Джон Малкович и обладательница премии «Ника» Ингеборга Дапкунайте. Об этом сообщили в пресс-службе «Красного факела». Спектакль будет поставлен по пьесе Бернара-Мари Кольтеса «В одиночестве хлопковых полей». Его покажут в рижском театре «Дайлес».
Режиссер скандального «Тангейзера» и главный режиссер «Красного факела» уже приступил к репетициям. Премьера запланирована на конец мая 2022 года. Также соавторами Тимофея Александровича стали драматург проекта Роман Должанский, художник Олег Головко, саунд-дизайнер Тимофей Пастухов, видеодизайнер Александр Лобанов и художник по свету Тарас Михалевский.
Как сообщает журнал «О театре», «В одиночестве хлопковых полей» — это одна из самых знаменитых пьес французского писателя Кольтеса. Она построена на диалоге-противостоянии Дилера (продавца) и Клиента, но в версии Кулябина этот диалог превращается во внутренний монолог. Тимофей Кулябин сосредотачивается на сегодняшнем контексте и создает собственную редакцию текста. Помимо этого в спектакле задействованы современные технологии, как звуковой дизайн и множество видеокамер.
Как рассказали в пресс-службе «Красного факела», в этом году новых спектаклей Тимофей Кулябин в Новосибирске ставить не будет.
— Вообще он ставит один спектакль раз в два года. В декабре минувшего года была премьера спектакля «Дикая утка» по Генрику Ибсену, — сообщили в пресс-службе.
Два года назад в Европе прогремел спектакль «Три сестры» Кулябина. Он поставлен на языке глухонемых.