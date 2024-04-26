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Бизнес Сибирская «Вкусно — и точка» получила прибыль в 14 млрд: сколько всего заработал новый хозяин «Макдоналдса»

Сибирская «Вкусно — и точка» получила прибыль в 14 млрд: сколько всего заработал новый хозяин «Макдоналдса»

Прибыль оказалась в 7 раз выше, чем при американских владельцах

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Владелец «Вкусно — и точка» заработал на бургерах и коле 14 млрд рублей

Компания «ГиД» из Кузбасса — бывший франчайзи сети «Макдоналдс» в Сибири и покупатель всего российского бизнеса американской корпорации — впервые закончила год с прибылью. Хорошо заработала и вся сеть «Вкусно — и точка».

ООО «ГиД» было создано в 2014 году для управления сетью заведений под брендом McDonalds в Сибири. В 2022 году, после того как американская корпорация решила уйти с российского рынка, именно владелец «ГиД» — кузбасский предприниматель Александр Говор — оказался покупателем всего российского бизнеса американской корпорации, несмотря на то, что всё время своего существования компания была убыточной. Судя по данным финансовой отчетности, прошлый год стал для компании Говора переломным.

По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году ООО «ГиД» впервые получило прибыль — 104 млн рублей при 3 млрд рублей выручки. Продажи компании при этом выросли на 39%. Для сравнения, годом ранее компания показала чистый убыток почти в 60 млн рублей. А в 2021 году компания принесла владельцу убытков и вовсе на 151 млн рублей.

Еще лучше дела обстоят у всей сети «Вкусно — и точка». Управляющее ею ООО «Система ПБО» смогло нарастить выручку более чем вдвое — до 155,7 млрд рублей, получив более 14 млрд рублей чистой прибыли. При том, что в 2021 году (то есть последнем, когда сетью владел сам McDonalds) компания показала только 2 млрд рублей чистой прибыли. НГС также обратился в компанию за комментарием по ситуации.

В Новосибирске сейчас работает 17 заведений сети «Вкусно — и точка». Из сетей фастфуда больше только у KFC / Rostic's (44), опережает компанию «Вкусно — и точка» новосибирская сеть столовых «Солнечный день» (29).

Новосибирск тем временем продолжает привлекать новые ресторанные сети. В апреле в ТРЦ «Сибирский Молл» заработала точка сети «Дед Хо» из Санкт-Петербурга.

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