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Летопись

«Макдоналдс» обрел хозяина. Как обычный кузбасский шахтер стал королем фастфуда

Стас Соколов рассказал историю владельца «ГиДа»

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Первая точка сети McDonald’s в Сибири — в ТРЦ «Аура»

Первая точка сети McDonald’s в Сибири — в ТРЦ «Аура»

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Новым владельцем российского бизнеса американской корпорации McDonald’s неожиданно стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Ему уже принадлежит 25 заведений этой сети, открытых по франчайзингу в Сибири, в том числе в Новосибирске. До сих пор этот бизнес, впрочем, не приносил ему прибыли, основные доходы Говора связаны с нефтехимией и гостиничным бизнесом. Что еще известно о новом короле фастфуда — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

Сделка весны

О том, что McDonald’s намерен полностью избавиться от активов в России, корпорация заявила еще 16 мая. При этом сообщалось, что заведения сети будут проданы новому владельцу, который не сможет использовать бренд и рецептуры американской корпорации. Американцы также пообещали, что рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.

В качестве потенциальных покупателей российского бизнеса McDonald’s назывались разные претенденты, наиболее вероятным из которых выглядел казахский миллиардер Кайрат Боранбаев — самый крупный франчайзи сети в России. Однако, как выяснилось сегодня, покупателем стала сибирская компания ООО «ГиД».

Для «ГиДа» это не первая сделка с McDonald’s. В 2015 году компания уже вместе с франшизой приобрела все открытые на тот момент точки американской сети в Сибири и стала единственным представителем этого бренда в регионе. За эти годы «ГиД» сумел открыть 25 заведений в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.

По данным «Контур.Фокус», за всё это время «ГиД» ни разу не показала прибыль. В 2016 году чистый убыток был 276,8 миллиона рублей, в 2020 году — 102 миллиона рублей. Оборот компании в 2020 году превысил 1,3 миллиарда рублей.

Кто владеет «ГиДом»

Александр Говор

Александр Говор

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Компания «ГиД» была специально создана для работы с «Макдоналдсом» кузбасским предпринимателем Александром Говором. Общепит далеко не единственный его бизнес. Свою карьеру он сделал в угледобыче — начав на шахте «Юбилейная» горнорабочим, он стал в 1997 году ее генеральным директором и крупным акционером холдинга «Южкузбассуголь». В 2007 году Говор и другие акционеры холдинга сумели продать свою долю компании миллиардера Романа Абрамовича. Эксперты газеты «Ведомости» тогда оценивали сделку в 500–750 млн долларов.

McDonald’s в центре Красноярска

McDonald’s в центре Красноярска

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С тех пор Говор инвестировал в разные предприятия — от отельного бизнеса и медицинских услуг до нефтехимии. Он был одним из создателей компании «Нефтихимсервис». Предприниматель также владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

По данным «Контур.Фокуса», оборот «Нефтехимсервиса» в 2020 году составил 64 миллиарда рублей при чистой прибыли в 934 миллиона. Кроме того, ему принадлежит компания «Сибирский Распределительный Центр», которая занимается управлением недвижимости. Предприятие сравнительно небольшое (годовая выручка 38 миллионов рублей), но прибыльное (19,2 миллиона рублей).

В одной Москве и Подмосковье McDonald`s больше 400 заведений

В одной Москве и Подмосковье McDonald`s больше 400 заведений

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Кроме этого, Александр Говор входит в состав учредителей двух предприятий в Хакасии: «Таштыпские Зори» (лесное хозяйство) и охотничье промысловое хозяйство «Озерное». Судя по всему, речь в данном случае идtт не столько о бизнесе, сколько о хобби.

С покупкой бизнеса McDonald’s Говор станет крупнейшим игроком на российском рынке общепита. До приостановки работы корпорации в России здесь работало более 800 заведений, большая часть из которых принадлежала самим американцам.

Компания «ГиД» ещt раньше прославилась тем, что? несмотря на решение американской корпорации о приостановке деятельности, продолжила работу. Все заведения в Сибири не закрывались ни на день.

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