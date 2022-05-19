«Макдоналдс» обрел хозяина. Как обычный кузбасский шахтер стал королем фастфуда

Новым владельцем российского бизнеса американской корпорации McDonald’s неожиданно стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Ему уже принадлежит 25 заведений этой сети, открытых по франчайзингу в Сибири, в том числе в Новосибирске. До сих пор этот бизнес, впрочем, не приносил ему прибыли, основные доходы Говора связаны с нефтехимией и гостиничным бизнесом. Что еще известно о новом короле фастфуда — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Сделка весны
О том, что McDonald’s намерен полностью избавиться от активов в России, корпорация заявила еще 16 мая. При этом сообщалось, что заведения сети будут проданы новому владельцу, который не сможет использовать бренд и рецептуры американской корпорации. Американцы также пообещали, что рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.
В качестве потенциальных покупателей российского бизнеса McDonald’s назывались разные претенденты, наиболее вероятным из которых выглядел казахский миллиардер Кайрат Боранбаев — самый крупный франчайзи сети в России. Однако, как выяснилось сегодня, покупателем стала сибирская компания ООО «ГиД».
Для «ГиДа» это не первая сделка с McDonald’s. В 2015 году компания уже вместе с франшизой приобрела все открытые на тот момент точки американской сети в Сибири и стала единственным представителем этого бренда в регионе. За эти годы «ГиД» сумел открыть 25 заведений в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.
По данным «Контур.Фокус», за всё это время «ГиД» ни разу не показала прибыль. В 2016 году чистый убыток был 276,8 миллиона рублей, в 2020 году — 102 миллиона рублей. Оборот компании в 2020 году превысил 1,3 миллиарда рублей.
Кто владеет «ГиДом»
Компания «ГиД» была специально создана для работы с «Макдоналдсом» кузбасским предпринимателем Александром Говором. Общепит далеко не единственный его бизнес. Свою карьеру он сделал в угледобыче — начав на шахте «Юбилейная» горнорабочим, он стал в 1997 году ее генеральным директором и крупным акционером холдинга «Южкузбассуголь». В 2007 году Говор и другие акционеры холдинга сумели продать свою долю компании миллиардера Романа Абрамовича. Эксперты газеты «Ведомости» тогда оценивали сделку в 500–750 млн долларов.
С тех пор Говор инвестировал в разные предприятия — от отельного бизнеса и медицинских услуг до нефтехимии. Он был одним из создателей компании «Нефтихимсервис». Предприниматель также владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
По данным «Контур.Фокуса», оборот «Нефтехимсервиса» в 2020 году составил 64 миллиарда рублей при чистой прибыли в 934 миллиона. Кроме того, ему принадлежит компания «Сибирский Распределительный Центр», которая занимается управлением недвижимости. Предприятие сравнительно небольшое (годовая выручка 38 миллионов рублей), но прибыльное (19,2 миллиона рублей).
Кроме этого, Александр Говор входит в состав учредителей двух предприятий в Хакасии: «Таштыпские Зори» (лесное хозяйство) и охотничье промысловое хозяйство «Озерное». Судя по всему, речь в данном случае идtт не столько о бизнесе, сколько о хобби.
С покупкой бизнеса McDonald’s Говор станет крупнейшим игроком на российском рынке общепита. До приостановки работы корпорации в России здесь работало более 800 заведений, большая часть из которых принадлежала самим американцам.
Компания «ГиД» ещt раньше прославилась тем, что? несмотря на решение американской корпорации о приостановке деятельности, продолжила работу. Все заведения в Сибири не закрывались ни на день.