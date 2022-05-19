«Макдоналдс» обрел хозяина. Как обычный кузбасский шахтер стал королем фастфуда

Для «ГиДа» это не первая сделка с McDonald’s. В 2015 году компания уже вместе с франшизой приобрела все открытые на тот момент точки американской сети в Сибири и стала единственным представителем этого бренда в регионе. За эти годы «ГиД» сумел открыть 25 заведений в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.

По данным «Контур.Фокус», за всё это время «ГиД» ни разу не показала прибыль. В 2016 году чистый убыток был 276,8 миллиона рублей, в 2020 году — 102 миллиона рублей. Оборот компании в 2020 году превысил 1,3 миллиарда рублей.