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«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работу, несмотря на решение американской компании

Заведения в Сибири принадлежат местному франчайзи

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Заведение сети «Макдоналдс» на площади Маркса утром <nobr class="_">14 марта</nobr>

Заведение сети «Макдоналдс» на площади Маркса утром 14 марта

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Новосибирские заведения сети «Макдоналдс» сегодня, 14 марта, продолжили работу, несмотря на заявление российского офиса сети о приостановке деятельности с начала этой недели.

Как убедился корреспондент НГС, заведение сети на площади Маркса было открыто с утра, внутри были посетители, на кассе и терминалах самообслуживания принимались заказы.

Новосибирские заведения принадлежат не ООО «Макдоналдс», чьим владельцем является одноименная американская корпорация, а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. НГС обратился за комментарием в офис этого предприятия, где не назвавшая себя сотрудница сообщила, что ей неизвестно о какой-то приостановке деятельности.

— Все наши заведения работают в обычном режиме, — заверила она.

Ранее центральный офис российского подразделения «Макдоналдса» распространил заявление о том, что «все 850 заведений сети в России» должны приостановить работу с 14 марта.

«Макдоналдс» на площади Маркса вечером <nobr class="_">13 марта</nobr>

«Макдоналдс» на площади Маркса вечером 13 марта

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После того как эта информация появилась в СМИ, в большинстве заведений сети в Новосибирске существенно прибавилось посетителей. Вчера вечером, 13 марта, ожидание заказа могло растянуться на 30 минут и более.

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Нужно отметить, что порядка 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые несут обязательства по соблюдению стандартов владельца торгового знака, но являются отдельными предприятиями со своими собственными владельцами и не подчиняются «Макдоналдсу» напрямую.

Похожая ситуация складывается с промышленными предприятиями, которые выпускают в Новосибирске товары под брендами корпораций Coca-Cola, PepsiCo и Mars.

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«Макдоналдс» закрывается
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