«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работу, несмотря на решение американской компании

Новосибирские заведения сети «Макдоналдс» сегодня, 14 марта , продолжили работу, несмотря на заявление российского офиса сети о приостановке деятельности с начала этой недели.



Как убедился корреспондент НГС, заведение сети на площади Маркса было открыто с утра, внутри были посетители, на кассе и терминалах самообслуживания принимались заказы.

Новосибирские заведения принадлежат не ООО «Макдоналдс», чьим владельцем является одноименная американская корпорация, а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. НГС обратился за комментарием в офис этого предприятия, где не назвавшая себя сотрудница сообщила, что ей неизвестно о какой-то приостановке деятельности.