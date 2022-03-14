«Макдоналдс» в Новосибирске продолжил работу, несмотря на решение американской компании

Новосибирские заведения сети «Макдоналдс» сегодня,
Как убедился корреспондент НГС, заведение сети на площади Маркса было открыто с утра, внутри были посетители, на кассе и терминалах самообслуживания принимались заказы.
Новосибирские заведения принадлежат не ООО «Макдоналдс», чьим владельцем является одноименная американская корпорация, а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу. НГС обратился за комментарием в офис этого предприятия, где не назвавшая себя сотрудница сообщила, что ей неизвестно о какой-то приостановке деятельности.
— Все наши заведения работают в обычном режиме, — заверила она.
Ранее центральный офис российского подразделения «Макдоналдса» распространил заявление о том, что «все 850 заведений сети в России» должны приостановить работу с
После того как эта информация появилась в СМИ, в большинстве заведений сети в Новосибирске существенно прибавилось посетителей. Вчера вечером,
Нужно отметить, что порядка 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые несут обязательства по соблюдению стандартов владельца торгового знака, но являются отдельными предприятиями со своими собственными владельцами и не подчиняются «Макдоналдсу» напрямую.
Похожая ситуация складывается с промышленными предприятиями, которые выпускают в Новосибирске товары под брендами корпораций Coca-Cola, PepsiCo и Mars.