«Буратино» вместо колы? Что будет с заводами Coca-Cola, PepsiCo и Mars в Новосибирске

Заявления о временном прекращении работы на российском рынке крупных международных компаний идут теперь сплошной чередой. Однако далеко не все они просто продают в России какие-то импортированные товары. Немало иностранных корпораций давно стали российскими производителями, имеющими у нас крупные производства. Есть такие предприятия и в Новосибирской области. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал информацию о них и попытался понять, какая судьба ждет эти заводы.



Coca-Cola

В России этот лидер мирового рынка напитков представлен в двух качествах. Надзором за маркетинговой деятельностью занимается российское предприятие «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» — дочерняя компания американской корпорации. Непосредственное производство же напитков под брендами Coca-Cola находится в руках ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — дочерней компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC). Это так называемая компания-боттлер, которая занимается розливом напитков под брендами Coca-Cola, но не принадлежит американской корпорации. Coca-Cola HBC была основана в Греции (Афины), но сейчас ее штаб-квартира находится в Швейцарии. Компания же, которая напрямую контролирует российское подразделение, зарегистрирована в Нидерландах.

