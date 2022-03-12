«Буратино» вместо колы? Что будет с заводами Coca-Cola, PepsiCo и Mars в Новосибирске

Заявления о временном прекращении работы на российском рынке крупных международных компаний идут теперь сплошной чередой. Однако далеко не все они просто продают в России какие-то импортированные товары. Немало иностранных корпораций давно стали российскими производителями, имеющими у нас крупные производства. Есть такие предприятия и в Новосибирской области. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал информацию о них и попытался понять, какая судьба ждет эти заводы.
Coca-Cola
В России этот лидер мирового рынка напитков представлен в двух качествах. Надзором за маркетинговой деятельностью занимается российское предприятие «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» — дочерняя компания американской корпорации. Непосредственное производство же напитков под брендами Coca-Cola находится в руках ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — дочерней компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC). Это так называемая компания-боттлер, которая занимается розливом напитков под брендами Coca-Cola, но не принадлежит американской корпорации. Coca-Cola HBC была основана в Греции (Афины), но сейчас ее штаб-квартира находится в Швейцарии. Компания же, которая напрямую контролирует российское подразделение, зарегистрирована в Нидерландах.
Новосибирский завод «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» был построен в середине 90-х годов фактически в чистом поле и сейчас расположен на проезде Автомобилистов, 8. Компания не раскрывает данные по отдельным предприятиям, но в целом по России ее выручка в 2020 году (данные «Контур.Фокуса») составила 72,8 млрд рублей, чистая прибыль — 6,7 млрд рублей.
Информация о прекращении работы Coca-Cola на российском рынке была распространена целым рядом государственных СМИ со ссылкой на заявление головного офиса компании в США, в котором сказано только, что компания приостанавливает деятельность в России. Ни сроков, ни формы этой приостановки названо не было.
НГС направил в «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» запрос о судьбе предприятия в Новосибирске еще в среду, 9 марта. В пресс-службе компании подтвердили его получение, но к вечеру пятницы, 11 марта, ответа так и не предоставили.
Греческое издание Kathimerini пишет, что также пыталось добиться каких-то комментариев по поводу продолжения деятельности заводов в России. Но источники издания в компании сообщили, что больше никаких заявлений не планируется.
На сайте Зарплата.ру до сих пор есть несколько активных вакансий завода в Новосибирске. Однако набор их не дает понимания, собирается ли предприятие продолжить работу или речь идет просто о специалистах, которые будут какое-то время следить за состоянием законсервированного завода: инженере КИПиА, кладовщике, ревизоре.
«ПепсиКо»
Интересы корпорации PepsiCo в России представляет ООО «ПепсиКо Холдингс», основной учредитель которого расположен в Германии — и уже через него она связана с американской материнской компанией. «ПепсиКо Холдингс» в 2020 году получил выручку в 132,1 млрд рублей и чистую прибыль в 5 млрд рублей. У компании семь заводов в европейской части России.
У корпорации в Новосибирске сразу три масштабных проекта. Еще в середине 2000-х «ПепсиКо» приобрела у владельцев местной компании ВИНАП большое, только что построенное производство по выпуску безалкогольных напитков. Завод и сейчас расположен там же — в промзоне на Петухова, 73/3 (хотя с тех пор производство неоднократно расширялось и «перевооружалось»).
В 2015 году этот завод был продан российской компании ООО «ПК "Аквалайф"», которая занимается розливом напитков под брендами «Пепси» по лицензии. В 2020 году компания получила выручку 4,3 млрд рублей и чистую прибыль 54,7 миллиона рублей. Владельцы компании неизвестны — 100% долей принадлежат АО «АКВАЛАЙФ РЕСУРС».
Кроме напитков «ПепсиКо», «Аквалайф» производит довольно большой спектр традиционной советской газировки («Тархун», «Байкал», «Буратино», «Дюшес» и т. д.). То есть даже если американская корпорация решит прекратить выпуск товаров под своими брендами в России, то новосибирский завод без работы не останется.
Вторым крупным направлением деятельности «ПепсиКо» в Новосибирске (и в России в целом) является производство молочных продуктов. Сначала завод «Сибирское молоко» на Петухова был (в числе прочих) куплен российской корпорацией «Вимм-Билль-Данн», а затем саму эту корпорацию купила «ПепсиКо». В результате сегодня американцы через несколько ступеней владеют последним оставшимся крупным молокообрабатывающим заводом Новосибирска, который и сегодня расположен на улице Петухова.
Впрочем, заводы «ВБД» выпускают товары под российскими брендами («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Ламбер» и т. д.), которые на мировом уровне совершенно не ассоциируются с «ПепсиКо». Так что «Сибирское молоко» вся эта волна закрытий если и коснется, то в последнюю очередь.
А вот проект «ПепсиКо», который действительно может пострадать в результате приостановки компанией инвестиционной деятельности в России, — это строительство завода по производству чипсов (и других снеков). Первый камень будущего предприятия был заложен в промышленно-логистическом парке Новосибирской области в сентябре 2020 года. Объем инвестиций в проект должен был составить около 12 млрд рублей. Как сказано в пресс-релизе на сайте компании, «первые две линии завода заработают уже в конце 2021 года». Никакой информации, подтверждающей начало работы завода в Новосибирске, впрочем, с тех пор не поступало. Чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam» (бренды «ПепсиКо»), которые сейчас продаются в Новосибирске, пока производятся на заводе компании в Подмосковье.
В пресс-службе «ПепсиКо» не ответили на запрос НГС. Единственный источник официальной информации о планах «ПепсиКо» в России — это заявление головного офиса, в котором сказано, что компания «приостанавливает производство и продажу» глобальных брендов корпорации (Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda). Что совершенно не означает прекращения работы любого из заводов компании или ее партнеров. Они смогут, как и прежде, выпускать другие напитки местных брендов.
MARS
У американской корпорации, которая больше известна своими кондитерскими изделиями, есть много направлений, и в Новосибирской области представлено лишь одно из них — корма для животных (PEDIGREE, WHISKAS и ROYAL CANIN). Завод был построен на Омском тракте неподалеку от Новосибирска и работает с 2002 года. Изданию BFM удалось получить комментарий в представительстве компании, где журналистов заверили, что предприятие будет работать, «как и всегда».
В официальном заявлении корпорации MARS относительно ее бизнеса в России говорится только, что MARS приостанавливает новые инвестиции и маркетинговую активность в России (то есть, в частности, никакие медиа не смогут зарабатывать, размещая рекламу корпорации). Кроме того, MARS пообещал тратить полученную в России прибыль «на гуманитарные нужды».
Таким образом, пока единственное из перечисленных предприятий, которое хотя бы теоретически может прекратить работу, — это завод «Кока-Кола Эйч-Би-Си». И то лишь если такое решение примет руководство головной компании в Швейцарии. Все прочие предприятия останутся работать — по крайней мере, пока.
А вот гипермаркет ИКЕА действительно закрыл двери как минимум до лета. О том, каким был последний вечер его работы, можно прочитать в репортаже Стаса Соколова.