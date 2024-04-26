Билеты стоят значительно дороже, но россияне активно берут путевки в Турцию на майские. Узнали почему

Турция на майские — почти идеальный вариант: можно купаться в море или гулять по набережным, но теперь отдых здесь стал совсем не бюджетным Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











О том, что Турция перестала быть бюджетным отдыхом в последние годы, не слышал, пожалуй, только ленивый. Однако дороговизна путевок не останавливает москвичей в желании отдохнуть у моря и в комфорте. В фаворитах — отели «всё включено» на Средиземноморском побережье и Стамбул. Подробности — в материале MSK1.RU.



Дороговизна поездкам не помеха?

По данным «Авиасейлс», на майские праздники 36% российских путешественников выбрали зарубежные направления, среди которых лидирует Стамбул. Самый крупный мегаполис Турции оказался в фаворитах при том, что, как отмечают аналитики сервиса, сейчас билеты стоят значительно дороже.



— Билеты на майские в среднем в обе стороны в Стамбул из Москвы стоят от 37,8 тысячи . До/после праздников есть варианты доступнее. Наглядная ситуация — от 49,5 тысячи против 18,5 тысячи рублей в марте, — подчеркивают в «Авиасейлс».



Похожая тенденция сохраняется и на туры в Анталью. Об этом MSK1.RU рассказала и Любовь Давыдова, основатель и директор турагентства в г. Балашиха под брендом «Слетать.ру». Спрос на путевки в Турцию на первую декаду мая, по ее словам, бьет рекорды.



— Очень много бронируют на майские праздники на Средиземноморское побережье Турции, потому что зима у них была теплая, и сейчас температура воздуха 29 градусов. Люди начинают уже купальный сезон, — объясняет специалист по туризму. — При этом начало мая — еще не совсем сезон, и за относительно небольшие деньги можно отдохнуть на достойном уровне в хорошем отеле.

По Стамбулу можно гулять бесконечно и любоваться его красотами Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Любовь Давыдова добавляет, что не сбавляют популярности и экскурсионные поездки в Турцию.



— Как правило, в майские праздники пользуются спросом в качестве прогулочного вида отдыха туры в Стамбул . Вместе с Сочи это два лидирующих направления не только на майские, но и, в принципе, на длинные выходные — 3–4 дня, — отмечает эксперт.



Сколько стоят путевки в Турцию

Сейчас наиболее бюджетные варианты — в Алании, с вылетом из Москвы 29 апреля. Так, пятизвездочный отель по системе «ультра всё включено» на пять ночей обойдется в 102 586 рублей на двоих , а на семью из трех человек — 144 180 рублей.

Такой же порядок цен и в популярном у россиян Кемере. Пять ночей с вылетом 29 апреля в «пятерку» на тех же условиях — 105 976 рублей на двоих , если взять с собой ребенка, заплатить придется уже 159 017 рублей.

Отдых на пляжах Сиде будет подороже — пять ночей в «ультра всё включено» обойдутся минимум 112 119 рублей за дабл и 153 714 рублей на семью с одним ребенком. Если брать отель выше классом, то цена путевки вырастет до 120 998 рублей на двоих за пять ночей в пятизвездочном «ультра всё включено» и 155 570 рублей — на троих .

Отели в Белеке — более высокого уровня и бюджета. Хотя разница с предыдущими вариантами не столь заметная. Хорошая «пятерка» с «ультра всё включено» здесь стоит 126 510 рублей на двоих минимум, а если ехать с ребенком, то цена вырастет до 168 105 рублей .

Как поехать в Стамбул самостоятельно

В самый большой город Турции (его часто путают со столицей) из Москвы можно добраться из четырех аэропортов. Перелет займет, в зависимости от аэропорта отправления, от 4 часов 5 минут до 4 часов 45 минут.



В Стамбул летают «Аэрофлот» из Шереметьево, перед праздниками и 1 мая перелет стоит 18 665 рублей. Из Внуково отправляются «Победа» , билет обойдется минимум 17 170 рублей, и Turkish Airlines — за 25 517 рублей.

Из Домодедово есть рейсы S7, за 21 760 рублей, у турецкого лоукоста Pegasus — 23 517 рублей. У «Уральских авиалиний» вылеты из Жуковского — за 19 022 рубля. Стоимость билета в Стамбул на майские указана только с ручной кладью — и в одну сторону.

Погода в мае располагает для прогулок по Стамбулу Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Как правило, туристы выбирают отели, расположенные в районах Султанахмет и Таксим. Первый вариант хорош пешей доступностью к главным достопримечательностям — Голубой мечети, Айя-Софии, дворцу Топкапы и Гранд-базару.

Второй вариант подойдет для более динамичных людей, которым по нраву шопинг и ночная жизнь — здесь много клубов и магазинов вдоль улицы Истикляль, легко добраться пешком до торгового района Нишанташи или проехать две станции на метро до ТЦ «Джевахир».

Голубая мечеть — один из центров притяжения туристов Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Можно остановиться и на некотором удалении от этих районов, и на азиатской стороне — там тоже есть что посмотреть, удобно добираться на Принцевы острова, если захочется открыть купальный сезон, да и общественный транспорт в Стамбуле отлично развит.



Стоимость проживания на двоих начинается от 1490 рублей за ночь, это апарт-отель, рассчитанный на проживание только взрослых, из удобств — душ в номере, телевизор и полотенца. Если хочется взять с собой ребенка, приготовьтесь отдать как минимум 1983 рубля за ночь, зато постояльцам обещают доступ к бассейну и русскоговорящий персонал.



Отправляясь в Стамбул, захватите не только большую карту памяти для фоток, но и побольше денег — входные билеты в музеи и питание в кафе ну очень подорожали.



В Анталью самостоятельно — легко

Анталья — это не только море и отели «всё включено». На самом деле — это очень древний город, который основал царь Пергамы Аттал II еще в 159 году до нашей эры. Поэтому здесь сохранилось немало исторических памятников.

Многие туристы отправляются посмотреть и на Дюденские водопады — добраться до них можно на общественном транспорте.

Впрочем, пляжи в Анталье диво как хороши! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В Анталью тоже можно улететь, не прибегая к помощи турагентов. Рассказываем, как.

Сейчас есть прямые рейсы из трех аэропортов Москвы, их выполняют почти 10 авиакомпаний. Почему почти — турецкая Anadolu Jet — «дочка» нацперевозчика Turkish Airlines, хотя сервис Flightradar указывает их как разные в полетном расписании даже при том, что это один рейс.



Из Шереметьево в Анталью летает «Аэрофлот» , билеты на 1 мая в продаже за 29 210 рублей. Также пассажиров возит Southwind — на 30 апреля есть билеты по 20 995 , а 1 мая дорожают до 31 565 рублей. Flightradar показывает рейсы авиакомпании Corendon , однако на сайте авиакомпании нет ни этого направления в поиске, ни цен на билет.

Дюденские водопады — локация для съемок романтичных сцен в турецких сериалах и ваших селфи Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Та же ситуация и с Azur Air , который летает из Внуково: полеты отражаются на онлайн-табло аэропорта Антальи, но билетов не купить. Кстати, из этого столичного аэропорта в Анталью совершают перелеты больше всего авиакомпаний.



Например, у «Победы» есть билеты за 21 800 рублей, а если хотите взять с собой в багаж чемодан весом до 10 кг, доплатите еще 3000 рублей. У этой авиакомпании также есть рейсы в Аланью, стоимость билета начинается от 23 100 рублей.

Турецкий лоукост Pegasus на 1 мая показывает цены от 25 832 рублей на 1 мая. А 2 мая стоимость билета падает до 21 446 рублей.

У Turkish Airlines минимальная стоимость — 2 9 872 рубля. При попытке узнать цены у Anadolu Jet снова попадаешь на сайт «Туркишей», но билет на эту же дату можно найти на две тысячи дешевле — за 27 772 рубля. Такой вот лайфхак.

Закаты с набережной — просто изумительные Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Из Домодедово можно улететь с S7 — билеты 1 мая будут стоить 27 160 рублей. У Ural Airlines отражаются рейсы в Анталью на Flightradar, но на их сайте нет информации о стоимости.



Все цены билетов указаны в одном направлении с вылетом из Москвы 1 мая и по минимальному тарифу «без багажа». Кстати, на дорогу до Антальи теперь уходит больше пяти часов.



Цены на проживание в Анталье порадуют — от 1784 рубля в сутки за двух гостей . Правда, «всё включено» в этот бюджет не вписываются и до моря больше полутора километров. Если же хочется просто отдыхать и не думать, где покушать, минимальная стоимость «дабла» — 4942 рубля .

Полетите в Турцию на майские? Да, уже купили путевки Нет, выбрали другое направление Останемся дома

Держите еще варианты, куда поехать на майские праздники — например, в Дагестан, Марокко или Северную Корею. Рассказываем, как туда попасть и во сколько обойдутся туда билеты, не забыли и про привычные Петербург и Сочи. Вот точные расчеты, сколько нужно брать с собой денег, отправляясь в город-курорт, и чем там заняться, пока море еще холодное.