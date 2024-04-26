Должны спасти от ДТП: в Новосибирске начали устанавливать новые светофоры — фоторепортаж

В Новосибирске сегодня, 26 апреля, начали устанавливать новые светофоры, которые оснащены информационной секции. Один из них появился на пересечении Немировича-Данченко и улицы Таймырская. Второй должны установить на пересечении улицы Немировича-Данченко и улицы Ватутина. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко запечатлел, как устанавливают новые светофоры.

О системе ИТС, которая будет управлять светофорами, в последние время вновь активно заговорили. Корреспондент НГС разбиралась, что это такое, почему ее критикуют и как пришлось отложить на несколько лет ввод из-за контракта за 1 копейку.

