Те же грабли: как в Новосибирске пытаются ввести умную систему по спасению от пробок — она будет управлять светофорами

ИТС будет дистанционно управлять светофорами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска практически ежедневно жалуются на пробки в городе. А власти ломают голову над тем, как же улучшить транспортную ситуацию. Их подгоняют не только заторы, но и страшная статистика по ДТП, которая неумолимо растет. Одно из таких решений — интеллектуальная транспортная система (ИТС). Не проект, а мечта: дистанционное управление светофорами, изменение потоков движения и умный подход к заторам. Только вот ИТС не могут ввести в городе уже много лет, и от всех регионов страны наша область отстает. Корреспондент НГС разбиралась, что такое ИТС, почему ее критикуют и как пришлось отложить на несколько лет ввод из-за контракта за 1 копейку.

Уже опробовали на Большевистской

В интеллектуальную транспортную систему (ИТС) с 2022 года в Новосибирске вложили 411 миллион рублей. С 2024-го по 2026-й будут потрачены еще 500 миллионов, в этом году на систему уже выделили 92,2 миллиона рублей. Об этом на комитете заксобрания рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Основные задачи ИТС — безопасность и комфорт движения, говорит руководитель региональной Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.



— ИТС отвечает за то, как перераспределить транспортные потоки в Новосибирске по уличной дорожной сети. Для этого нужно обязательно знать, какая интенсивность движения, поэтому камеры будут снимать показания по тому, сколько транспорта проезжает по участкам автомобильных дорог. Это первое, — объяснил он. — Второе — это те самые камеры, которые измеряют потоки. И третий блок — это управление светофорными объектами в зависимости от интенсивности движения и в зависимости от того, какие заторные ситуации появились на том или ином участке автомобильной дороги.

В прошлом году в городе завершили создание регионального сегмента ИТС, отчитался министр. Власти установили подсистему светофорного управления и мониторинга параметров транспортных потоков. В 2023 году периферийное оборудование системы ИТС установили на ключевых перекрестках города — там появились и детекторы видеоконтроля. Они в реальном времени показывают операторам центрального пункта управления дорожную обстановку.



— Важнейшее место среди элементов ИТС занимает подсистема светофорного управления и динамическо-транспортная модель, которая совместно решает современные проблемы городской мобильности. Динамическая транспортная модель прогнозирует развитие транспортной ситуации и на основе этих прогнозов планирует и управляет, — рассказал министр транспорта.



ИТС должна увеличить пропускную способность новосибирских дорог Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас в городе работает больше 100 детекторов ИТС, которые передают информацию о плотности, загруженности, средней скорости и дистанции. Но власти на этом списке решили не останавливаться. Они тестируют получение данных с комплексов фотофиксации, которые определяют марку, модель и государственные знаки. Это нужно, например, для отслеживания машин, которые находятся в розыске. В обработке информации помогает искусственный интеллект.



В 2023 году в городе тестово ввели ИТС на участке на Большевистской.

— Тестирование адаптивного режима светофорных объектов проходило 19 июля по адресу Большевистская — Северный спуск, Большевистская — Южный спуск, Большевистская — Добролюбова, продолжительность теста составила 4 часа. По окончании испытания работы с адаптивным координированием режима управления сделано следующее заключение: увеличилась пропускная способность по улице Большевистской в сторону центра по всем полосам на 27%, — отчитался министр транспорта.

В этом году в городе планируют поменять 93 светофора — новые будут интегрированы в ИТС. Но по количеству всё-таки пока выигрывают видеокамеры: в этом году появится 243 новых детекторов. Власти планируют настроить программное обеспечение и внедрить сценарии управления транспортными потоками.

ИТС сможет следить за изменением погоды и тем, как она влияет на транспортные потоки, обеспечить приоритет движения транспортных средств. Кроме того, система предоставляет возможность диспетчерам контролировать состояние дорог и управлять парковками.

По изначальному плану в этом году планировали достичь второго этапа зрелости системы, но этот момент перенесли на 2025 год. В целом на это нужно выделить 850 миллионов рублей, но, как утверждает министр транспорта, денег пока хватает. Для выведения ИТС на второй уровень зрелости нужно подключить 45% светофоров.

«Решили наступить на те же грабли»

Одна из ключевых задач ИТС — решить проблемы с пробками, утверждает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. Как объясняет эксперт, система должна оптимизировать дорожное движение, чтобы заторы на дороге уменьшились, — на это направлено и изменение светофоров.



Как вспоминает Александр Стефанов, в прошлом была похожая инициатива — АСУДД, или автоматическая система управления дорожным движением. Сейчас от нее в городе не осталось ни следа.



— У нас даже элементарная зеленая волна по ключевым магистралям сейчас не организована. Машины вынуждены останавливаться на каждом светофоре, двигаясь по Большевистской, по Немировича, по Красному проспекту. И вот здесь, конечно, возникает определенный скептицизм. Особенно учитывая историю реализации ИТС на территории региона, — объясняет Александр Стефанов.



В целом многие оценивают идею положительно, но сомнения всё-таки есть — и не только в реализации. Урбанист и политолог Алексей Мазур, например, считает, что переключение светофоров не исправит ситуацию с перегруженностью дорог.



— Они опять решили наступить на те же грабли. Подключение отдельных светофоров к ИТС, а уж тем более управление этими светофорами с помощью датчиков вовсе не приводит к увеличению пропускной способности дорожной сети. А приводит к перераспределению времени ожидания для разных участников. Напомню, что уже ставили такую систему на Станционной и увеличили скорость движения по ней, но достигнуто это было за счет того, что народ с Невельского не мог выехать на Станционную, — написал у себя в телеграм-канале Алексей Мазур.



В шутку эксперт предложил перекрыть выезд на Большевистскую с КСМ, Первомайского района, «Европейского берега» — тогда скорость движения на Большевичке увеличится не на 27%, а на все 100%.



Некоторые эксперты со скептицизмом относятся к ИТС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По мнению Алексея Мазура, скорость движения по отдельной улице не может быть критерием эффективности транспортного управления. Александр Стефанов считает, что светофоры всё-таки могут помочь с регулированием.



— В Новосибирске мы такого не переживали, еще не видели. Но когда светофор работает исходя из существующего трафика, по сути, он выполняет функцию регулировщика. Когда на перекрестке видно, с какой стороны и сколько машин подъехало, это повышает пропускную способность вот этого узла. Может быть, конечно, это не так эффективно, как если бы была двухуровневая развязка. Но, исходя из вложений, эти вещи несопоставимы, — отмечает эксперт.



Дистанционное регулирование светофоров может вывести перекрестки на максимум пропускной способности, а когда нормального регулирования нет, то перекресток работает лишь наполовину, объяснил он. Александр Стефанов также отметил, что в Новосибирске пробки зависят не столько от ширины дороги, сколько от пропускной способности перекрестков, примыканий и пересечений. И если их правильно организовать, то и ситуация с заторами может измениться. С этой задачей и должна справиться ИТС.

— Насколько это получится у нас, в нашей агломерации в Новосибирске с учетом разрозненности и всех проблем — это вопрос, на который я сейчас ответить не могу. Но ждать осталось недолго, в 2024 году будем цыплят по осени считать, — сказал координатор дорожной инспекции ОНФ в регионе.

Вячеслав Ашурков, в свою очередь, заметил, что работы у властей еще очень много. Сейчас город только готовится входить в эту систему.

Замена светофоров также решит еще одну проблему в Новосибирске — в прошлом году в редакцию НГС поступило много жалоб на неработающие светофоры в разных частях города. Правда, как говорит Вячеслав Ашурков, это не связано с введением системы ИТС.

— Со светофорами огромная проблема, связанная с тем, что очень старое оборудование. Даже если сам светофор новенький, то всё, что подходит к нему от сетей, старое. Распределительные коробки, распределительные щиты — всё это приходит со временем в негодность, а всё поменять, естественно, денег нет, — добавляет Вячеслав Ашурков.

Закупка из 1 копейку, или Почему Новосибирск отстает

Депутат заксобрания Валерий Ильенко считает, что Новосибирская область отстает от других регионов России по введению ИТС. Но в 2023 году все планы были выполнены, а значит, надежда еще есть. Задержка с введением системы появилась, в частности, из-за контракта, который был заключен в 2020 году.



— У нас же зашел один исполнитель на проектирование — не справился. Потом «допроектировал», по сути, другой исполнитель. Сейчас реализует опять первый исполнитель. Причем это всё делалось с существенными задержками, с серьезными замечаниями и вопросами к качеству. Что получится в итоге, пока вот интрига сохраняется, — вспоминает Александр Стефанов.



По данным портала госзакупок, первую закупку власти разместили в конце 2019 года. За научно-исследовательскую работу по проведению мероприятий, направленных на построение и эксплуатацию ИТС, минтранс Новосибирской области предлагал 24,5 миллиона рублей. За контракт боролись 7 компаний, выиграл «Ростелеком», предложив выполнить всю работу за 1 копейку. 24 января 2020 года контракт был подписан.



По контракту «Ростелеком» должен был создать некий прототип ИТС, в который бы вошли геоинформационная подоснова, система управления архивами, программная платформа, интеллектуальная система моделирования и системы учета состояния общественного транспорта, мониторинга парковочных мест, управления диагностики дорог и так далее. Но уже в октябре 2020 года на портале госзакупок появилась информация о расторжении контракта. Причем, согласно информации в карточке закупки, стороны не имели претензий друг к другу.

В первое время у ИТС в Новосибирске были трудности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже в сентябре 2020 года были объявлены две новые закупки: на 32,5 миллиона и на 40,4 миллиона рублей. Оба контракта — на разработку техно-рабочего проекта о внедрении ИТС в Новосибирской агломерации, оба получило АО «Ситроникс». Контракты были заключены не только на Новосибирск, но и на города в области: Бердск, Кольцово, Обь и Искитим. Судя по данным с сайта госзакупок, контракты были выполнены.



По данным «Контур.Фокуса», АО «Ситроникс» зарегистрировано в Москве в 2002 году, президент IT-компании — Николай Пожидаев. На конец 2022 года выручка компании составила 11,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 385,6 миллиона. За время своего существования «Ситроникс» заключил госконтракты на 40,7 миллиарда рублей. Чаще всего заказчиком в последние годы выступает департамент информационных технологий Москвы, но компания работает по всей России. «Ситроникс» работает с информационными системами, камерами видеонаблюдения, вводит сервера, поставляет зарядные станции и умные остановки.

В 2023 году власти снова искали подрядчика для выполнения работ по ИТС. В этот раз в марте объявили закупку на 30,8 миллиона рублей для создания и внедрения элементов ИТС в Новосибирске. По контракту подрядчик должен был купить и установить оборудование, а также настроить доступ к предустановленному программному обеспечению. В этой закупке снова победил «Ростелеком»: компания снизила цену до 30,3 миллиона рублей. Контракт, правда, так и не заключили из-за предписания Федеральной антимонопольной службы. Судя по сайту госзакупок, по поводу контракта у участников закупки были вопросы. В нем, например, не указали, какие именно светофоры нужно заменить, были противоречия в документах.

Но на этом всё не закончилось: уже в августе 2023 года появилась новая закупка, касающаяся ИТС, на 103,9 миллиона рублей. И победил снова «Ростелеком», который снизил цену до 62,8 миллиона рублей. Контракт заключили в октябре 2023 года уже с «Городским центром организации дорожного движения», хотя изначальным заказчиком выступал городской дептранс.

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