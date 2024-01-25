Знакомые лица: власти выбрали подрядчиков для ремонта дорог в Новосибирске — что о них известно

В Новосибирске выбрали подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог на 12 улицах, цена трех договоров составила 790,35 миллиона рублей. Работы выполнят в этом году. Ранее эти компании уже приводили в порядок дороги в городе и регионе. Рассказываем, что о них извсетно.
Итоги торгов опубликовали на сайте госзакупок. Компания «Дорсиб Плюс» получила подряд на ремонт дорог на улицах Писарева, Демьяна Бедного, Балтийской и Дачной. Стоимость работ — 281 миллион рублей.
По информации базы RusProfile, «Дорсиб Плюс» зарегистрирована в 1999 году. Владельцы — Илья Никитина и ООО «Автодорремонт Техно», также принадлежащая Никитину. До 2023 года фирма принадлежала Ивану и Евгению Дингесам. В 2022 году выручка «Дорсиб Плюс» составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 39 миллионов рублей.
Всего за время работы компания заключила 62 госконтракта с «Управлением дорожного строительства» Новосибирска на 6,5 миллиарда рублей. В прошлом году организация ремонтировала тротуары на проспекте Карла Маркса.
Также «Дорсиб Плюс» работал с региональным «Территориальным управлением автомобильных дорог», и выполнил 30 контрактов на 2,9 миллиарда рублей. Кроме этого был подрядчиком для «Управления жилищно-коммунального хозяйства» Бердска, администрации Кольцово, «Управлением ЖКХ» Искитима и другими госорганизациями.
Ремонт на улицах 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской выполнит АО «Новосибирскавтодор». Стоимость работ составила 255 858 346, 87 рублей. Компания работает с 1995 года. Ее руководитель, пишет RusProfile, — Анатолий Воробьев. Учредители «Новосибирскавтодора» не указаны. В 2022 году выручка составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 822 миллиона рублей.
Большую часть госконтрактов «Новосибирскавтодор» заключил с региональным ТУАД — 556 договоров на 76 миллиардов рублей. На втором месте — «Сибуправтодор» со 141 контрактом на 61 миллиард рублей. С «Управлением дорожного строительства» Новосибирска компания заключила 28 контрактов на 5,2 миллиарда рублей. Также «Новосибирскавтодор» выполнял работы с по договорам с заказчиками из Забайкалья, Кузбасса, Алтая и других регионов.
В 2018 году «Новосибирскавтодор» ремонтировал Димитровский мост. Из-за дефектов мэрия судится с подрядчиком около двух лет. В группу Новосибирскавтодора» также входит компания «РосИнсталПроект», которая выиграла конкурс на подготовку проекта строительства участка Южного транзита. НГС писал, что о ней известно.
Дороги на улицах Гоголя, Авиастроителей и Урицкого отремонтирует «Стройсити». Стоимость работ составит 253,5 миллиона рублей. Компания работает с 2006 года, ее владелец — Техран Аликбер Оглы Алиев, директор — Максим Клипиков. По информации RusProfile, в 2022 году компания получила выручку в 1,1 миллиарда рублей и прибыль в 4,7 миллиона. Ранее «Стройсити» получала контракты с ТУАД, новосибирским УДС, аэропортом Толмачево, администрациями Каргата, Коченево, Барабинска и сельсоветов Новосибирской области. Один из объектов, на которых работал «Стройсити», — Ленинск-Кузнецкая трасса. Ее участок отремонтировали в прошлом году.
В январе НГС изучил, какие дороги и мосты отремонтировали в Новосибирске в 2023 году. На работы выделяли больше 1 миллиарда рублей. Читайте, что удалось сделать строителям, и чем остались недовольны эксперты.