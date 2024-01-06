Новые мосты и брошенные стройки: куда ушёл дорожный миллиард 2023 года и чем остались недовольны эксперты

Дороги — одно из слабых мест Новосибирска и области и самое критикуемое горожанами. При этом каждый год на их ремонт и строительство направляют миллиарды рублей. НГС решил сравнить планы на 2023 год с тем, что удалось сделать, и узнал у эксперта, насколько хорошо строители справились с задачей. Подробности — в обзоре НГС.
Городские дороги: планы
О планах дорожного ремонта и благоустройства на 2023 год теперь уже бывший начальник профильного департамента мэрии Константин Васильев рассказывал в ноябре 2022 года. В городе собирались отремонтировать 17 объектов общей протяженностью 32,5 км, на это планировали направить почти 1,3 миллиарда рублей. Строительство новых дорог в эти планы не входило.
— С 2023 года средства БКД (программы «Безопасные и качественные дороги». — Прим. ред.) будут направляться только на ремонты существующих дорог с целью приведения их в нормативное состояние, — предупреждал Константин Васильев.
На правом берегу Новосибирска обещали отремонтировать улицу Революции на участке от проезда Ващука до улицы Ленина (протяженность 850 м), Коммунистическую от проезда Ващука до Красного проспекта (700 м), улицу Есенина от Бориса Богаткова до Волочаевской (1,4 км), проспект Дзержинского от Королева до Трикотажной (700 м), улицу Кропоткина от Красного проспекта до Трикотажной (3 км), улицу Народную от Танковой до Новой Зари (3 км) и Тайгинскую от улицы Богдана Хмельницкого до Железнорожной (900 м).
На левом берегу в планы мэрии вошли улица Связистов от границы ремонта 2022 года до улицы Волховской (800 м), Волховская от Связистов до 9-й Гвардейской Дивизии (500 м), Полтавская от 9-й Гвардейской Дивизии до Оборонной (500 м), улица Выставочная от Котовского до Планировочной и улица Большую на участке от Первой Шоссейной до Второй Станционной (4 км).
Городские дороги: итоги
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска заявили НГС, что успешно завершили все ремонтные работы на улично-дорожной сети, как по федеральным, так и по муниципальным программам.
— Изначально на 2023 год был запланирован ремонт 61 объекта: в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) — 23 объекта и 38 объектов по муниципальной программе (с софинансированием из бюджета области). Общая протяженность обновленного дорожного полотна по проекту БКД составила 40,3 км. 23,7 км дорог отремонтировано за счет муниципалитета. Всего на дорожные работы в текущем году из бюджетов различных уровней направлено более 3 миллиардов рублей, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.
По нацпроекту в городе отремонтировали улицы Выставочную, Флотскую, Трикотажную, Большую, Есенина, Софийскую, Связистов, Полтавскую, Волховскую, Кропоткина, Иванова, Толмачевскую, Тайгинскую, Народную, Коммунистическую, Революции, Ипподромскую, Учительскую, проспекты Строителей и Дзержинского, Советское шоссе, Гусинобродское шоссе и дамбу ГЭС. 17 дорог отремонтировано за счет только городского бюджета.
— Помимо ремонта общегородских дорог за счет городского и областного бюджетов было обновлено 106 тротуаров на общую сумму 195,5 миллиона рублей. Также ремонтировали дороги и тротуары в частном секторе, — добавили в мэрии. — В 2023 году в рамках обновления дорожного полотна в зонах индивидуальной жилой застройки было отремонтировано 74 объекта (56 за счет городского бюджета и 18 — областного). На эти цели было направлено 150 миллионов рублей. Объекты введены в эксплуатацию и прошли приемку.
Отчитаться о проделанной работе за год глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев не успел: его уволили приказом мэра 15 декабря. Перед этим Анатолий Локоть подверг жесткой критике качество уборки городских дорог.
Областные дороги и критика
В конце декабря НГС запросил у Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области информацию об итогах строительства и ремонта дорожных объектов за 2023 год. Ответа редакция не получила. НГС изучил все публикации за 2023 года на сайте ТУАД, а также сообщения в официальной группе в WhatsAPP.
Согласно этим данным, главными дорожными достижениями в области стали новая обходная дорога и эстакада в Кольцово, восстановленная дорога между поселками Кадниха и Марай, 15 автоматизированных постов весогабаритного контроля на дорогах Новосибирской области, капитальный ремонт мостов через реки Тартас, Шарап и Ирмень и ремонт моста через реку Икса.
В ТУАД также отчитывались о многочисленных ремонтах дорог протяженностью в несколько километров. Мы не будем приводить каждый из участков — к масштабным проектам или успехам это отнести нельзя.
Помимо государственного мониторинга эффективности расходования бюджетных средств, которым занимается Счетная палата и надзорные органы, существует и общественный контроль. Его проводят эксперты «Общероссийского народного фронта», и у них остались вопросы.
— Обеспокоенность вызывает реконструкция дорог К-17 и К-19: направления на Ленинск-Кузнецкий и Ордынское. В частности, брошенная реконструкция за селом Раздольное: там построен путепровод, но работы остановлены и не производятся. Все ветшает, конструкции земельного полотна размываются. При этом сроки продолжения работы не озвучиваются. То есть средства потрачены не эффективно. Похожая ситуация и на К-19: брошен участок реконструкции по обходу Верх-Тулы. Отмечу, что мы общий анализ по итогам года подготовим во второй половине января, — заявил координатор профильного проекта ОНФ Александр Стефанов.
На момент публикации редакция не получила ответа ТУАД по поводу проблемных участков реконструкции автомобильных дорог К-19 и К-17. При получении ответа материал будет дополнен.
В последних числах декабря итоги года подвел Новосибирский зоопарк.