Новые мосты и брошенные стройки: куда ушёл дорожный миллиард 2023 года и чем остались недовольны эксперты

На левом берегу в планы мэрии вошли улица Связистов от границы ремонта 2022 года до улицы Волховской (800 м), Волховская от Связистов до 9-й Гвардейской Дивизии (500 м), Полтавская от 9-й Гвардейской Дивизии до Оборонной (500 м), улица Выставочная от Котовского до Планировочной и улица Большую на участке от Первой Шоссейной до Второй Станционной (4 км).



Городские дороги: итоги

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска заявили НГС, что успешно завершили все ремонтные работы на улично-дорожной сети, как по федеральным, так и по муниципальным программам.

