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Новосибирский зоопарк подвел итоги года: сколько животных появилось на свет и как обновился зоопитомник за год

Сейчас в зоопарке содержат почти 800 видов животных и птиц со всей планеты

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В этом году началось строительство следующей очереди павильонов комплекса «Азия»

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Более 900 детенышей животных появились на свет в 2023 году в Новосибирском зоопарке. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты.

Также в уходящем году в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара на свет появились десятки птиц, а 43 птицы стали частью природных популяций.

В этом году в Новосибирском зоопарке построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Бинтуронги уже переехали в свой новый дом. Вопрос о получении древесных кенгуру решается.

— Мы приступили к стройке павильонов для японских макак. Вводить эти объекты будем поэтапно. Планируем весь комплекс сдать к 2025 году. Кроме того, в текущем году мы ввели в эксплуатацию вторую очередь детского контактного зоопарка с домашними животными. И сейчас строим третью очередь: на площадке «Малые хрусты» появится павильон для альпак и авиарий для попугаев, куда посетители смогут заходить. Закончим к лету следующего года, — рассказал директор зоопарка Андрей Шило.

Ранее Андрей Шило рассказал о планах развития зверинца до 2050 года. Он оценил возможность появления в зоопарке панд, слонов и жирафов.

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