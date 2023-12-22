Андрей Шило — о возможности появления панд, жирафов и слонов в Новосибирском зоопарке

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал о планах развития зверинца до 2050 года. В интервью блогеру Baranovmovie он оценил возможность появления в зоопарке панд, слонов и жирафов.
Как отметил Андрей Шило, зоопарк продолжит развиваться, в будущем территория будет поделена на географические зоны — Азия, тропики, Север и Африка. Как отметил руководитель, Азиатское направление реализуется уже сейчас.
— В «Азии» завершаем строить павильон для такинов, также уже построен павильон для древесных кенгуру и бинтуронгов. Сейчас в зоопарке строят павильоны для японских макак, карликовых бегемотов и медоедов. В следующем году начинаем строительство павильона для малых панд, — пояснил Андрей Шило.
Как заявил руководитель зверинца, в будущем в Новосибирском зоопарке могут появиться жирафы.
— По поводу жирафов, то проект для их содержания уже разработан. У нас будет два павильона и научный центр. По проекту общаемся с правительством области, надо выходить на федеральные бюджеты. Жирафы — это перспективно недалекое будущее, — пояснил Андрей Шило.
Однако появление больших панд и слонов в Новосибирском зоопарке пока не планируется. Как отметил Андрей Шило, это требует больших финансовых вложений.
— Дело в том, что на сегодняшний день все панды принадлежат Китаю. Республика дает их только в аренду, которая 1 миллион долларов в год. Плюс пандам нужно питание, которое необходимо доставлять из Китая, в частности, бамбук. Это очень сложно, это уже правительственный уровень. Может быть, нам когда-то повезет, и нам дадут финансирование. Что касается слонов, то пока не планируем их заводить. Это очень крупное животное для Сибири, и содержать их очень сложно, — пояснил руководитель зверинца.
Ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк имени