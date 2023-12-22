Андрей Шило — о возможности появления панд, жирафов и слонов в Новосибирском зоопарке

— Дело в том, что на сегодняшний день все панды принадлежат Китаю. Республика дает их только в аренду, которая 1 миллион долларов в год. Плюс пандам нужно питание, которое необходимо доставлять из Китая, в частности, бамбук. Это очень сложно, это уже правительственный уровень. Может быть, нам когда-то повезет, и нам дадут финансирование. Что касается слонов, то пока не планируем их заводить. Это очень крупное животное для Сибири, и содержать их очень сложно, — пояснил руководитель зверинца.



Ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк имени Р. А . Шило закупит новых животных. Соответствующие договоры опубликовали на сайте госзакупок. Речь идет о закупке пумы и кенгуру.

