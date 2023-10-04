Новосибирский зоопарк закупит новых животных — кто в нем появится

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закупит новых животных. Соответствующие договоры опубликовали на сайте госзакупок в конце сентября. Речь идет о закупке пумы и кенгуру.
— Позиция плана закупки: договор купли-продажи животных для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило», — указано на сайте.
В документах указано, что зоопарк выступает заказчиком работ, цена договора на поставку пумы составляет 150 тысяч рублей, кенгуру — 130 тысяч рублей. Детали поставок не уточнятся, как и исполнители закупок. Договоры заключили 28 и 26 сентября.
В середине августа в Новосибирский зоопарк привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Как сообщали в муниципальном предприятии, пум не было в городе с 2022 года, в перспективе специалисты планировали «подобрать ему пару».
В июне на сайте госзакупок также появился договор купли-продажи животного, заказчиком которого стал зоопарк. Стоимость закупки составила 120 тысяч рублей, в качестве товара в ней также была указана пума.
НГС направил запрос в зоопарк с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале сентября стало известно, что в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли новых животных. Их завезли в рамках обменных программ.