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Новосибирский зоопарк закупит новых животных — кто в нем появится

Договоры на их поставку опубликовали на сайте госзакупок

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Речь идет о закупке пумы и кенгуру.

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Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закупит новых животных. Соответствующие договоры опубликовали на сайте госзакупок в конце сентября. Речь идет о закупке пумы и кенгуру.

— Позиция плана закупки: договор купли-продажи животных для нужд МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило», — указано на сайте.

В документах указано, что зоопарк выступает заказчиком работ, цена договора на поставку пумы составляет 150 тысяч рублей, кенгуру — 130 тысяч рублей. Детали поставок не уточнятся, как и исполнители закупок. Договоры заключили 28 и 26 сентября.

В середине августа в Новосибирский зоопарк привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Как сообщали в муниципальном предприятии, пум не было в городе с 2022 года, в перспективе специалисты планировали «подобрать ему пару».

В июне на сайте госзакупок также появился договор купли-продажи животного, заказчиком которого стал зоопарк. Стоимость закупки составила 120 тысяч рублей, в качестве товара в ней также была указана пума.

НГС направил запрос в зоопарк с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале сентября стало известно, что в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли новых животных. Их завезли в рамках обменных программ.


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