«Освоились на новом месте»: в Новосибирский зоопарк привезли новых животных

Указано, что бинтуронги содержатся в зоопарке с 2010 года, но еще не давали потомство. Сейчас в зоологическом парке обитают две пары этого вида, последних доставили из краснодарского «Сафари-парка. В зоопарке уточнили, что животные хорошо перенесли дорогу и «уже освоились на новом месте».

