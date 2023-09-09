«Освоились на новом месте»: в Новосибирский зоопарк привезли новых животных

В Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило привезли новых животных. Как сообщили в телеграм-канале зоологического парка, он получил несколько видов животных, в том числе пару бинтуронгов. Их завезли в зоопарк в рамках обменных программ.
— Бинтуронгов везли самолетом, так что в пути они были недолго. Это молодые самец и самка. Они уже давно знакомы друг с другом, отлично ладят. Мы надеемся, что они станут хорошей парой, — приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.
Указано, что бинтуронги содержатся в зоопарке с 2010 года, но еще не давали потомство. Сейчас в зоологическом парке обитают две пары этого вида, последних доставили из краснодарского «Сафари-парка. В зоопарке уточнили, что животные хорошо перенесли дорогу и «уже освоились на новом месте».
Кроме Бинтуронгов, из Краснодара в Новосибирск привезли пару венценосных голубей. Этот вид птиц обитает в Новой Гвинее и считается уязвимым, в связи с чем зоопарки ведут работы по его сохранению. Специалистам Новосибирского зоопарка также доставили трех шпороносных черепах и венценосного журавля.
— Эти виды давно содержатся в нашем зоологическом парке, новые животные нужны для формирования пар, — уточнила заведующая отделом международного сотрудничества Татьяна Певнева.
В обмен на эти виды животных Новосибирский зоопарк передал коллегам группу яванских лангуров и гигантского муравьеда. Обмен животными также состоялся между зоопарком Новосибирска и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, а также калужским парком птиц «Воробьи».
В Новосибирск отправили самку каракала и хайленда, а также сурков. Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило передал учреждениям пару камышовых котов, кинкажу и золотистоголового львиного тамарина.
— В Екатеринбург наш зоопарк отправил игрунку Жоффруа, в Нижний Новгород – харзу и четырех пингвинов Гумбольдта, — указано в сообщении. — В рамках международных программ сохранения редких видов животных Новосибирский зоопарк передал израильскому зоопарку Негев молодую барханную кошку.
В середине августа стало известно, что в зоопарк Новосибирска привезли самца пумы. Его доставили из Нижнего Новгорода.