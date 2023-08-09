Новую пару «кошачьих медведей» привезли в Новосибирский зоопарк — смотрим на очень необычное животное

В Новосибирский зоопарк привезли новую пару бинтуронгов — теперь в учреждении четверо таких животных.
— Откуда их привезли неизвестно, нет таблички. На них уже можно посмотреть, — отметила постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
Она и сняла необычных животных.
Бинтуронг распространён в Юго-Восточной Азии. Встретить его можно в тропиках. Они могут хватать предметы хвостом.
— Из-за внешнего сходства ранее причислялся к семейству енотовых, однако на самом деле является своеобразным по своей форме видом виверровых. Зачастую туристы их называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле как у медведя, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка.
Манулы в Новосибирском зоопарке решили принять песочные ванны. Процедуры как минимум трех подросших котят попали на видео.