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Манулы решили массово искупаться в песке в Новосибирском зоопарке — зачем они это делают

Забавное видео снял постоянный гость учреждения

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Животные активно барахтались в песке на глазах восторженных гостей

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Манулы в Новосибирском зоопарке решили принять песочные ванны. Процедуры как минимум трех подросших котят попали на видео постоянного гостя учреждения Сергея Ильтякова.

Животные активно барахтались в песке на глазах восторженных гостей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В Барнаульском зоопарке весной ко Дню манула объясняли повадки этого грациозного хищника. В песке кот купается, чтобы почистить шерстку. Присутствует и элемент игры.

А зачем манулы ставят лапки на хвостик, могут ли они откусить палец и чем любят питаться, читайте в ответах экспертов.

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