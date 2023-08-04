Манулы решили массово искупаться в песке в Новосибирском зоопарке — зачем они это делают

Манулы в Новосибирском зоопарке решили принять песочные ванны. Процедуры как минимум трех подросших котят попали на видео постоянного гостя учреждения Сергея Ильтякова.
Животные активно барахтались в песке на глазах восторженных гостей.
В Барнаульском зоопарке весной ко Дню манула объясняли повадки этого грациозного хищника. В песке кот купается, чтобы почистить шерстку. Присутствует и элемент игры.
А зачем манулы ставят лапки на хвостик, могут ли они откусить палец и чем любят питаться, читайте в ответах экспертов.