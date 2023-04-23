Сколько пальцев может откусить и зачем ставит лапки на хвост? В день манула объясняем всё про загадочного дикого кота

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка прославился на весь мир, когда программист Роман Паулов снял, как дикий кот ставит лапки на хвост.

— Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.



Он добавил, что манулы прекрасно приспособлены для жизни в суровых сибирских условиях.

— У манула очень хорошая шубка, и он умеет накапливать на зиму жир. Поэтому хорошо переносит низкие температуры, — отметил специалист.