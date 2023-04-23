Сколько пальцев может откусить и зачем ставит лапки на хвост? В день манула объясняем всё про загадочного дикого кота

Сегодня, 23 апреля, отмечается Международный день манула. Эти дикие кошки — любимцы сибиряков. У них густой шикарный мех, тяжелый характер и очень забавные привычки. Отвечаем на самые нетривиальные вопросы о пушистиках с крутым нравом и раскрываем все секреты манулов.
Манул прекрасно приспособился к континентальному климату с очень холодными зимами. Этот дикий кот может перенести морозы до -50 градусов, при этом не любит рыхлого снега.
— Осенью и в начале зимы манул бывает чрезвычайно жирен и малоподвижен. Высокий, рыхлый снежный покров затрудняет передвижение и добывание пищи, что не позволяет существовать этим кошкам в равнинных и горных лесах, где снега особенно много, — объяснили в Новосибирском зоопарке.
Манулы предпочитают селиться в холмистых пустынях, полупустынях и степях с выходом камней на склонах невысоких гор. Встретить манула в дикой природе обычному человеку практически невозможно. Это очень скрытные и осторожные хищники, которые предпочитают с людьми никак не пересекаться.
— От обычной кошки манул отличается более плотным, массивным телом на коротких толстых лапах и очень густой шерстью. На один квадратный сантиметр приходится 9000 волосков, которые могут достигать длины 7 сантиметров, — отметили в Новосибирском зоопарке.
Манул внесен в Международную Красную книгу, в Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции о международной торговле.
Почему манул ставит лапки на хвостик
Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка прославился на весь мир, когда программист Роман Паулов снял, как дикий кот ставит лапки на хвост.
— Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.
Он добавил, что манулы прекрасно приспособлены для жизни в суровых сибирских условиях.
— У манула очень хорошая шубка, и он умеет накапливать на зиму жир. Поэтому хорошо переносит низкие температуры, — отметил специалист.
Сколько пальцев может откусить манул за раз
Манул выглядит настолько пушистым и мягким, что желание его погладить возникает у многих. Делать это не стоит. Даже если он не откусит весь палец, то точно повредит руку.
— Только полпальчика откусит, он предпочитает больше мышей, там косточки помельче, — отмечает Павел Резниченко.
Приручить взрослого манула невозможно. А вот котенка опытный кипер (работник зоопарка) может покормить и стоя в клетке.
Что делает манул в случае опасности
Манулы очень опасные хищники, но при этом в драку предпочитают не вступать.
— При опасности манулы становятся неподвижными, похожими на камень и сливаются с местностью. Это если нет поблизости укрытия, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.
Получается, что манулы трусливы?
— Они не трусливы, а осторожны, — уклончиво ответил эксперт.
Кто главный враг манула в дикой природе
Ответ на вопрос, кто же главный враг манула, очевиден, но мы все равно его задали.
— Самый главный враг манула — это человек. Истребляют их из-за меха, — отметил Павел Резниченко.
В январе этого года полицейские во время рейда с инспекторами Минприроды поймали браконьера с тушей краснокнижного манула. Охотники в Тыве поставили на этого великолепного дикого кота ловушку из проволоки.
— Также для манула представляют опасность волки, собаки, лисы, — добавил специалист.
Забавные видео с манулами:
- два молодых манула не поделили гамак — видео суровой потасовки;
- манул греется на солнышке, зевает и умывается;
- парочка манулов выбирала домик для проживания и немного поссорилась.