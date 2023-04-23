СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняZara под новым названием готовится к открытию
Все новости
Все новости
Подробности

Сколько пальцев может откусить и зачем ставит лапки на хвост? В день манула объясняем всё про загадочного дикого кота

Ответы на самые нетривиальные вопросы

65

Манулов любят за пушистость. На один квадратный сантиметр приходится около 9000 волосков

Поделиться

Сегодня, 23 апреля, отмечается Международный день манула. Эти дикие кошки — любимцы сибиряков. У них густой шикарный мех, тяжелый характер и очень забавные привычки. Отвечаем на самые нетривиальные вопросы о пушистиках с крутым нравом и раскрываем все секреты манулов.

Манул прекрасно приспособился к континентальному климату с очень холодными зимами. Этот дикий кот может перенести морозы до -50 градусов, при этом не любит рыхлого снега.

— Осенью и в начале зимы манул бывает чрезвычайно жирен и малоподвижен. Высокий, рыхлый снежный покров затрудняет передвижение и добывание пищи, что не позволяет существовать этим кошкам в равнинных и горных лесах, где снега особенно много, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

Манулы предпочитают селиться в холмистых пустынях, полупустынях и степях с выходом камней на склонах невысоких гор. Встретить манула в дикой природе обычному человеку практически невозможно. Это очень скрытные и осторожные хищники, которые предпочитают с людьми никак не пересекаться.

Обычно у манулов рождается 3–6 котят, но бывает и больше

Обычно у манулов рождается 3–6 котят, но бывает и больше

Поделиться

— От обычной кошки манул отличается более плотным, массивным телом на коротких толстых лапах и очень густой шерстью. На один квадратный сантиметр приходится 9000 волосков, которые могут достигать длины 7 сантиметров, — отметили в Новосибирском зоопарке.

Манул внесен в Международную Красную книгу, в Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции о международной торговле.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сеть городских порталов

Почему манул ставит лапки на хвостик

На этом фото шикарный Зеленогорск зевает и ставит лапки на хвост

На этом фото шикарный Зеленогорск зевает и ставит лапки на хвост

Поделиться

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка прославился на весь мир, когда программист Роман Паулов снял, как дикий кот ставит лапки на хвост.

— Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.

Он добавил, что манулы прекрасно приспособлены для жизни в суровых сибирских условиях.

— У манула очень хорошая шубка, и он умеет накапливать на зиму жир. Поэтому хорошо переносит низкие температуры, — отметил специалист.

Сколько пальцев может откусить манул за раз

Перекусить толстые кости манул вряд ли сможет, но он точно попробует на вкус палец, просунутый в решетку вольера

Перекусить толстые кости манул вряд ли сможет, но он точно попробует на вкус палец, просунутый в решетку вольера

Поделиться

Манул выглядит настолько пушистым и мягким, что желание его погладить возникает у многих. Делать это не стоит. Даже если он не откусит весь палец, то точно повредит руку.

— Только полпальчика откусит, он предпочитает больше мышей, там косточки помельче, — отмечает Павел Резниченко.

Приручить взрослого манула невозможно. А вот котенка опытный кипер (работник зоопарка) может покормить и стоя в клетке.

Что делает манул в случае опасности

Манул предпочитает прятаться, а не вступать в драку

Манул предпочитает прятаться, а не вступать в драку

Поделиться

Манулы очень опасные хищники, но при этом в драку предпочитают не вступать.

— При опасности манулы становятся неподвижными, похожими на камень и сливаются с местностью. Это если нет поблизости укрытия, — объяснил Павел Резниченко, заместитель директора Барнаульского зоопарка.

Получается, что манулы трусливы?

— Они не трусливы, а осторожны, — уклончиво ответил эксперт.

Кто главный враг манула в дикой природе

Что пришел? Уходи!

Что пришел? Уходи!

Поделиться

Ответ на вопрос, кто же главный враг манула, очевиден, но мы все равно его задали.

— Самый главный враг манула — это человек. Истребляют их из-за меха, — отметил Павел Резниченко.

В январе этого года полицейские во время рейда с инспекторами Минприроды поймали браконьера с тушей краснокнижного манула. Охотники в Тыве поставили на этого великолепного дикого кота ловушку из проволоки.

— Также для манула представляют опасность волки, собаки, лисы, — добавил специалист.

С международным днем манула!

С международным днем манула!

Поделиться

Забавные видео с манулами:

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

МанулНовосибирский зоопаркМеждународный день манулаДикий кот
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter