«Поставил проволочную ловушку»: в Тыве поймали браконьера, убившего краснокнижного манула, — душераздирающие фото

Полицейские во время рейда с инспекторами Минприроды по Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.
Это произошло 17 января около 19:00 на
— В ходе досмотра полицейскими в багажнике был обнаружен камуфляжный рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации, — говорится в сообщении ГУ МВД по Республике Тыва.
Всех, кто находился в машине, доставили в отдел.
— Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил
Убитый манул изъят, назначены экспертизы. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Но полицейские отмечают, что действия браконьера могут подпадать под
Если вина браконьера будет доказана, то ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Манул, или палласов кот, внесен в Красную книгу России. Популяция сокращается из-за браконьеров и воздействия человека на природу. Изучен манул довольно плохо из-за своей скрытности и малой численности. Ведет одиночный образ жизни.
В прошлом году в городе Чулым Новосибирской области сотрудниками полиции и Минприроды пресечена преступная деятельность банды, которая продавала скупщикам мяса незаконно добытые туши лосей и косуль. Среди браконьеров есть бывшие и действующие сотрудники силовых структур, они находились в оперативной разработке год, пока не были пойманы с поличным. Подробности — в материале НГС.