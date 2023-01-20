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«Поставил проволочную ловушку»: в Тыве поймали браконьера, убившего краснокнижного манула, — душераздирающие фото

Мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы

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Убитого манула нашли в багажнике

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Полицейские во время рейда с инспекторами Минприроды по Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.

Это произошло 17 января около 19:00 на 31-м километре автодороги А-161 Ак-Довурак — Абакан. Для проверки была остановлена «Лада-Калина». Ей управлял 43-летний житель села Аксы-Барлык, который ехал с односельчанами.

— В ходе досмотра полицейскими в багажнике был обнаружен камуфляжный рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации, — говорится в сообщении ГУ МВД по Республике Тыва.

Всех, кто находился в машине, доставили в отдел.

Вот что увидели полицейские и инспекторы

Вот что увидели полицейские и инспекторы

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Манула спрятали в рюкзак

Манула спрятали в рюкзак

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— Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин Барун-Хемчикского района, — отметили в ведомстве. — Известно, что мужчина ранее судим за совершение преступления против здоровья.

Убитый манул изъят, назначены экспертизы. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Но полицейские отмечают, что действия браконьера могут подпадать под ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Если вина браконьера будет доказана, то ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Манул, или палласов кот, внесен в Красную книгу России. Популяция сокращается из-за браконьеров и воздействия человека на природу. Изучен манул довольно плохо из-за своей скрытности и малой численности. Ведет одиночный образ жизни.

В прошлом году в городе Чулым Новосибирской области сотрудниками полиции и Минприроды пресечена преступная деятельность банды, которая продавала скупщикам мяса незаконно добытые туши лосей и косуль. Среди браконьеров есть бывшие и действующие сотрудники силовых структур, они находились в оперативной разработке год, пока не были пойманы с поличным. Подробности — в материале НГС.

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