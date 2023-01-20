«Поставил проволочную ловушку»: в Тыве поймали браконьера, убившего краснокнижного манула, — душераздирающие фото

Полицейские во время рейда с инспекторами Минприроды по Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.

Это произошло 17 января около 19:00 на 31-м километре автодороги А-161 Ак-Довурак — Абакан. Для проверки была остановлена «Лада-Калина». Ей управлял 43-летний житель села Аксы-Барлык, который ехал с односельчанами.