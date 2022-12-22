Как ловили банду браконьеров-силовиков — во время погони охотники выбрасывали мешки с мясом косуль из машины

В городе Чулым Новосибирской области сотрудниками полиции и Минприроды пресечена преступная деятельность банды, которая продавала скупщикам мяса незаконно добытые туши лосей и косуль. Среди браконьеров есть бывшие и действующие сотрудники силовых структур, они находились в оперативной разработке год, пока не были пойманы с поличным. Подробности — в материале НГС.
Выбрасывали туши на трассу
До задержания преступная группа силовиков-браконьеров находилась в разработке около года. Оперативники МВД и Минприроды следили за перемещениями пятерых охотников, искали место убоищ, документировали полученные материалы. Поймать преступников с поличным удалось в последних числах ноября, говорят источники НГС в силовых структурах.
— В состав преступной группы входит пять человек: четверо жителей Чулыма, один — из Новосибирска. На протяжении длительного времени они без разрешительных документов промышляли незаконной охотой в угодьях Новосибирской области. Мясо в дальнейшем продавали скупщикам для последующей реализации в ресторанах и подобных заведениях, — говорит источник НГС в Минприроды на условиях анонимности.
В конце ноября, получив оперативную информацию от коллег, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль УАЗ на автомобильной трассе неподалеку от Чулыма. Водитель нажал на педаль, и началась погоня. По пути из машины браконьеры выбрасывали мешки с мясом косуль.
— Автомобилем управлял действующий сотрудник Росгвардии Дмитрий П., это его УАЗ. С ним находился еще один браконьер, при них было 6 туш косуль. В дальнейшем были задержаны еще трое членов преступной группы, — говорит источник НГС.
После обысков 30 ноября браконьерам предъявили собранные доказательства о незаконной охоте. Здесь данные источников НГС разнятся: один говорит о 12 доказанных эпизодах, другой — о 15. Оба собеседника редакции утверждают, что злоумышленники не стали отпираться и во всем сознались. Расследование уголовного дела продолжается.
Забивал косуль молотками
Источник НГС в силовых структурах говорит, что за созданием группы браконьеров стояли родные братья Владимир и Дмитрий П. Один из них действующий сотрудник Росгвардии, другой — бывший. Вместе с ними по делу проходит сотрудник Росгвардии по Новосибирской области Олег А., утверждают два источника редакции (также НГС располагает справкой о том, что Олег А. работает в учебном центре Сибирского округа войск национальной гвардии с 20 сентября 2018 года, его актуальная должность неизвестна).
— Ранее Владимира П. ловили с убитыми косулями: он забивал их молотком, катаясь на снегоходе. Его тогда осудили за незаконную охоту и уволили из Росгвардии, но к сегодняшнему дню судимость эта погашена. Отмечу, что с момента погашения судимости прошло две недели, и вот на носу новая, — отмечает собеседник НГС в Минприроды.
По данным источника НГС, по делу также проходит сотрудник АО «РЖД» Сергей В. и житель Чулыма Олег К. У браконьеров изъяли два автомобиля УАЗ и более десятков видов охотничьего оружия, среди них были ружья с тепловизорами и оптическими прицелами. Владимиру П. на момент публикации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, подельники находятся под подпиской о невыезде.
Личности скупщиков мяса установлены, им также грозит уголовное преследование.
Официальная позиция
В областном главке полиции хоть и не дали исчерпывающей информации по уголовному делу, но подтвердили, что возбуждено оно не просто по факту незаконной охоты, а совершенной организованной группой с причинением крупного ущерба.
— Сообщаю, что по третьему факту, изложенному в запросе, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Дополнительная информация по материалу не может быть представлена в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — говорится в ответе ГУ МВД НСО на запрос НГС.
Из ответа Росгвардии непонятно, применялись ли меры дисциплинарного характера к фигурантам уголовного дела и были ли в этой связи приняты кадровые решения к действующим сотрудникам ведомства.
— На ваш запрос сообщаем, что на основании статьи 40 закона «О СМИ» предоставление запрашиваемой вами информации не представляется возможным, — пояснили в Управлении СФО Росгвардии.
12 декабря НГС сообщал, что директор заказника под Новосибирском устраивал платные сафари на лосей и косуль для статусных лиц в заповедном лесу. Вячеслав Ермолик задержан в рамках уголовного дела о незаконной охоте.