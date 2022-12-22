Как ловили банду браконьеров-силовиков — во время погони охотники выбрасывали мешки с мясом косуль из машины

Выбрасывали туши на трассу

До задержания преступная группа силовиков-браконьеров находилась в разработке около года. Оперативники МВД и Минприроды следили за перемещениями пятерых охотников, искали место убоищ, документировали полученные материалы. Поймать преступников с поличным удалось в последних числах ноября, говорят источники НГС в силовых структурах.



— В состав преступной группы входит пять человек: четверо жителей Чулыма, один — из Новосибирска. На протяжении длительного времени они без разрешительных документов промышляли незаконной охотой в угодьях Новосибирской области. Мясо в дальнейшем продавали скупщикам для последующей реализации в ресторанах и подобных заведениях, — говорит источник НГС в Минприроды на условиях анонимности.

