Манул греется на солнышке, зевает и умывается — милое весеннее видео из Новосибирского зоопарка

Манул в Новосибирском зоопарке наслаждается весной и приводит себя в порядок. Постоянный посетитель учреждения снял на видео, как дикий кот греется на солнышке.
Манул был очень доволен своим времяпрепровождением. Сначала он с удовольствием жмурился, потом сладко зевнул и приступил к умыванию.
Смотрим очень милое весеннее видео.
Два других новосибирских манула Чип и Пепе почти три месяца живут в Барнаульском зоопарке. Они уже освоились в своих новых вольерах и даже привыкли к посетителям. Мы узнали, чем их кормят.