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Манул греется на солнышке, зевает и умывается — милое весеннее видео из Новосибирского зоопарка

Смотрим, как дикий кот наслаждается теплом

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Манул погрелся на солнышке

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Манул в Новосибирском зоопарке наслаждается весной и приводит себя в порядок. Постоянный посетитель учреждения снял на видео, как дикий кот греется на солнышке.

Манул был очень доволен своим времяпрепровождением. Сначала он с удовольствием жмурился, потом сладко зевнул и приступил к умыванию.

Смотрим очень милое весеннее видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Два других новосибирских манула Чип и Пепе почти три месяца живут в Барнаульском зоопарке. Они уже освоились в своих новых вольерах и даже привыкли к посетителям. Мы узнали, чем их кормят.

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