«Кормить будем, как в мишленовском ресторане»: новосибирские манулы прибыли в Барнаул и два дня не выходят — видео

В барнаульский зоопарк «Лесная сказка» прибыла пара манулов из Новосибирска. Своей радостью учреждение поделилось в официальной группе во «ВКонтакте». Но животные пока не выходят к посетителям.
— Вольеры открыты, они новые, специально для них построенные. Там очень много укрытий разных, домиков, чтобы создать им нормальную среду. Вечером привезли их. Они обошли вольеры, всё посмотрели — зашли в домик и больше не выходили. Мы, естественно, тревожить их не будем, зная их характер. Корм мы ставим, они его кушают. Нашли поставщика натурального коровьего молока, свежих перепелиных яиц тоже, — объяснил корреспонденту НГС директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.
Директор зоопарка заверил, что манулы ни в чем нуждаться не будут.
— У них всё будет по высшему стандарту. Мы своих животных любим, обеспечиваем им обслуживание, питание, как в мишленовском ресторане, — добавил директор.
Теперь Чип и Пепе будут жить в Барнауле. Им около полутора лет.
Ранее НГС рассказывал, что видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало 4,7 миллиона просмотров за сутки в соцсети TikTok.
Недавно Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявить гибкость и даже сесть на шпагат.