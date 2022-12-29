«Кормить будем, как в мишленовском ресторане»: новосибирские манулы прибыли в Барнаул и два дня не выходят — видео

— Вольеры открыты, они новые, специально для них построенные. Там очень много укрытий разных, домиков, чтобы создать им нормальную среду. Вечером привезли их. Они обошли вольеры, всё посмотрели — зашли в домик и больше не выходили. Мы, естественно, тревожить их не будем, зная их характер. Корм мы ставим, они его кушают. Нашли поставщика натурального коровьего молока, свежих перепелиных яиц тоже, — объяснил корреспонденту НГС директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.