Из Новосибирского зоопарка уезжают манулы: сколько животных отправляют и куда

Из Новосибирского зоопарка отправляют двух манулов в Барнаульский зоопарк. Животные должны прибыть на новое место жительства уже завтра, 26 декабря.
— Если у них уже есть имена, то мы их оставим. Если нет — то объявим конкурс, чтобы жители сами предложили их. Им около 1,5 года. Очень радуются люди, что к нам едут манулы. Мы очень благодарны Новосибирскому зоопарку, — объяснил корреспонденту НГС директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.
В учреждении построен специальный вольер.
Ранее НГС рассказывал, что видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало 4,7 миллиона просмотров за сутки в соцсети TikTok.
Недавно Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость и даже сесть на шпагат.