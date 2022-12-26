СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 68.68
eur 73.04
Тема дняЗагорелось помещение бассейна в детском саду
Все новости
Все новости

Из Новосибирского зоопарка уезжают манулы: сколько животных отправляют и куда

На новом месте жительства для них все готово

2 695

Манулы — любимцы публики

Поделиться

Из Новосибирского зоопарка отправляют двух манулов в Барнаульский зоопарк. Животные должны прибыть на новое место жительства уже завтра, 26 декабря.

— Если у них уже есть имена, то мы их оставим. Если нет — то объявим конкурс, чтобы жители сами предложили их. Им около 1,5 года. Очень радуются люди, что к нам едут манулы. Мы очень благодарны Новосибирскому зоопарку, — объяснил корреспонденту НГС директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.

В учреждении построен специальный вольер.

Ранее НГС рассказывал, что видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало 4,7 миллиона просмотров за сутки в соцсети TikTok.

Недавно Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость и даже сесть на шпагат.

По теме

БарнаулМанулНовосибирский зоопаркЖивотные
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter