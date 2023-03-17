Манулы в Барнауле: изучаем их рацион, как в фешенебельном ресторане, и как они перенесли переезд из Новосибирска

Новосибирские манулы Чип и Пепе почти три месяца живут в Барнаульском зоопарке. Они уже освоились в своих новых вольерах и даже привыкли к посетителям.
Чип и Пепе — очень молодые манулы. Это брат и сестра, которые родились в 2020 году у знаменитого Зеленогорска и Ласточки. В конце декабря они переехали на новое место жительства.
В Барнауле тщательно готовились к приему новых жильцов — построили специальные вольеры, договорились о поставках. Для Чипа и Пепе будут искать пары, но позже. Новосибирский блогер Роман Паулов проверил условия их проживания.
Кормят Чипа и Пепе, как в лучших ресторанах мира, дважды в день — около 09:00 и после 15:00.
— Утром — перепелиное яичко или свежее прокипяченное молочко. Вечером, в зависимости от дня недели, подают разное: тут вам и цыплята однодневные, и крыски, и филе, и печень куриная, и даже кролик на кости! — перечислил Роман Паулов. — А в качестве расширения вкусового кругозора иногда наших котиков угощают даже красной рыбкой, которая, кстати, им очень понравилась (особенно Чипу). И лишь маленькое «недоразумение» нарушает весь этот праздник живота: понедельничные порции меньше обычных, а летом это будет и вовсе «голодный» день, — объяснил Роман Паулов.
В это время в Новосибирском зоопарке манулы Адель и Зеленогорск не могут до конца определиться, в каком из вольеров жить. Между ними открыли проход, и теперь животные выбирают домик.