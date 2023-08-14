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Трое суток в пути: в новосибирский зоопарк привезли пуму из Нижнего Новгорода

Молодой самец успел покорить сотрудников учреждения своим спокойствием и любопытством

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Самец пумы совсем молодой

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В зоопарк Новосибирска привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в официальных соцсетях зоопарка им. Шило. Дикому коту меньше года — он родился в сентябре 2022 года.

— Нижегородские коллеги передали нам молодого самца пумы. Мы везли его в Новосибирск на автомобиле. В пути были трое суток. Он хорошо перенес дорогу и быстро адаптируется к новому месту. Он уже успел нас всех покорить своим спокойным нравом, любопытством, красотой. Этот самец появился на свет в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода, был выкормлен матерью. В перспективе мы планируем подобрать ему пару, — говорит зоолог Юлия Коновалова.

Как уточнили в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк», пум в Новосибирске не было с 2022 года. У специалистов зоопарка большой опыт содержания представителей семейства кошачьих. Молодой самец живет в вольере, расположенном рядом с рысями.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирский зоопарк привезли очень эффектную телочку породы хайленд. Эти коровы отличаются своей выносливостью.

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