Трое суток в пути: в новосибирский зоопарк привезли пуму из Нижнего Новгорода

В зоопарк Новосибирска привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в официальных соцсетях зоопарка
— Нижегородские коллеги передали нам молодого самца пумы. Мы везли его в Новосибирск на автомобиле. В пути были трое суток. Он хорошо перенес дорогу и быстро адаптируется к новому месту. Он уже успел нас всех покорить своим спокойным нравом, любопытством, красотой. Этот самец появился на свет в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода, был выкормлен матерью. В перспективе мы планируем подобрать ему пару, — говорит зоолог Юлия Коновалова.
Как уточнили в телеграм-канале «Новосибирский зоопарк», пум в Новосибирске не было с
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирский зоопарк привезли очень эффектную телочку породы хайленд. Эти коровы отличаются своей выносливостью.