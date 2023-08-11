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Кудрявую телочку с шикарной «прической» привезли в Новосибирский зоопарк — смотрим на новое животное

Она осваивается на новом месте

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Корова еще небольшого размера, но шерсть уже волнистая и есть немного кудряшек

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В Новосибирский зоопарк привезли очень эффектную телочку породы хайленд. Эти коровы отличаются своей выносливостью.

— Новая жительница зоопарка — тёлочка хайлендов. Очень красивая, — отметила постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

У таких коров очень яркая внешность — аккуратная «прическа» и волнистая, кудрявая длинная шерсть по телу. Ранее в зоопарк привезли такого же бычка. Пополнение в коллекции сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В Новосибирский зоопарк также привезли новую пару бинтуронгов — теперь в учреждении четверо таких животных.

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