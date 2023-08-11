Кудрявую телочку с шикарной «прической» привезли в Новосибирский зоопарк — смотрим на новое животное

В Новосибирский зоопарк привезли очень эффектную телочку породы хайленд. Эти коровы отличаются своей выносливостью.
— Новая жительница зоопарка — тёлочка хайлендов. Очень красивая, — отметила постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
У таких коров очень яркая внешность — аккуратная «прическа» и волнистая, кудрявая длинная шерсть по телу. Ранее в зоопарк привезли такого же бычка. Пополнение в коллекции сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
В Новосибирский зоопарк также привезли новую пару бинтуронгов — теперь в учреждении четверо таких животных.