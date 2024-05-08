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Культура «Главное, что у нас есть любовь». Татьяна Буланова в 55 лет решила родить третьего ребенка от молодого мужа

«Главное, что у нас есть любовь». Татьяна Буланова в 55 лет решила родить третьего ребенка от молодого мужа

Звезда 90-х вышла замуж в третий раз и задумалась о пополнении в семье

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Татьяну Буланову возрастные стереотипы никогда не волновали

Этой весной певица Татьяна Буланова отметила свой 55-й день рождения. Сама она говорит, что чувствует себя на 25. Ну а чтобы хорошо выглядеть, звезда 90-х посещает косметолога, который в свое время создал для нее программу, состоящую из ботокса, мезотерапии и лазерных процедур, одна из которых обходится примерно в 30 тысяч рублей. Но пластику лица Буланова не делала никогда.

— Женщинам для полного счастья надо, чтобы рядом был любимый мужчина, способный в любой момент понять и поддержать, — говорит Татьяна.

И такой мужчина у Булановой есть. Замуж за бизнесмена Валерия Руднева певица вышла прошлым летом. И это оказалось громким событием — во-первых, он для Татьяны стал третьим мужем, а, во-вторых, ему на 19 лет меньше.

— Главное, что у нас есть любовь и уважение друг к другу, и мы стараемся друг друга во всём поддерживать, — рассказывает певица. — Что касается перспективы прибавления в нашем семействе, сейчас существует немало способов как родить, всё решаемо. Но пока чаще я такой вопрос поднимаю. Если же Валера решит, что надо, я буду тоже «за», — призналась Татьяна Буланова. — Просто дело ведь не в том, каким способом может появиться на свет ребенок, а в том, что за ним надо ухаживать и его поднимать. И, конечно, важно, насколько к этому готовы мы оба. Но я абсолютно уверена в том, что Валера будет очень хорошим отцом.

Таня Буланова побывала в качестве невесты третий раз

До встречи с Булановой Валерий Руднев женат не был и детей у него тоже не было, тогда как у Татьяны есть двое сыновей. А семь лет назад она, по совету подруги, которая работает в клинике репродуктивных технологий, решила заморозить яйцеклетки.

— Тогда я даже не задумывалась, что когда-нибудь вновь захочу стать мамой. Я сделала это интуитивно, как будто просто уступила своей подруге, — вспоминает певица. — На самом деле, для кого-то заморозка яйцеклеток может стать настоящим спасением. Случаи ведь в жизни бывают разные. И, наверное, если бы всё это стоило подешевле, больше бы женщин делали такую процедуру.

Вообще, я обеими руками за то, чтобы девушки рожали в раннем возрасте. Это ведь так здорово, когда дети вырастают, а мама еще молодая.

До сих пор на сцене

Сейчас Буланова продолжает гастролировать. Концерты в разных городах проходят с большим успехом. Между прочим, ее супругу Валерию тоже очень нравятся песни 90-х.

— До того, как мы с Валерой познакомились, он не был близко знаком с моим творчеством, — поделилась Татьяна Буланова. — А, вообще, я прекрасно помню, с чего всё начиналось и как всё было непросто, но зато интересно. У нас не было ни спонсоров, ни меценатов. И для того, чтобы стать звездой, должно было всё совпасть — талант, обстоятельства, везение… А потом нужно было пройти испытание славой. Ведь когда ты уже на волне успеха, от тебя всегда ждут чего-то большего, нужно поддерживать свой статус. И еще важный момент — как для актера важны хорошие роли, так для певицы — классные песни.

Если классных песен нет, ты можешь иметь деньги и много связей, но о тебе могут быстро забыть. Не поможет никто и ничто.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли неравные браки быть счастливыми и кто еще из звезд нашел себе супругов намного моложе себя. Также мы рассказывали историю пенсионерки, которая родила дочь в 61 год.

ПО ТЕМЕ
Татьяна Буланова Певица Заслуженная артистка РФ Валерий Руднев Бизнесмен Яйцеклетки Роды
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