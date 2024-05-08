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Криминал Смерть Салтанат Нукеновой «Виновен ли он в этом?» Стало известно, когда суд вынесет приговор экс-министру Казахстана Бишимбаеву по громкому делу об убийстве жены

«Виновен ли он в этом?» Стало известно, когда суд вынесет приговор экс-министру Казахстана Бишимбаеву по громкому делу об убийстве жены

Адвокат рассказал, на каком этапе сейчас находится судебное разбирательство и на какие вопросы ответят присяжные

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Стало известно, когда суд вынесет приговор Бишимбаеву по громкому делу об убийстве его жены

В пятницу, 10 марта, в 10 утра (в 8 утра по Москве) в столичном суде Казахстана пройдет заседание по громкому делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязаниях и жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой. После финальных речей суд приступит к отбору вопросов присяжным и вынесению приговора.

Судебное разбирательство близится к завершению. С последним словом уже выступили сам Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, которому принадлежит ресторан, где нашли тело девушки. Байжанова обвиняют в сокрытии улик. В кулуарах адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев рассказывал, что отбор вопросов присяжным займет не менее одного дня.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с адвокатом по уголовным делам из Алматы Джохаром Утебековым. Он рассказал, когда будет вынесен приговор Бишимбаеву и какие именно вопросы будут заданы присяжным.

— Большинство уголовных нюансов в российском кодексе и в казахстанском совпадают. Ключевое отличие заключается в том, что вместе с присяжными выносит свой приговор еще и судья. То есть у нас десять присяжных плюс один судья. Они все на одни и те же вопросы отвечают. Вот уже состоялось последнее слово подсудимого, и теперь судья должен представить проект вопросов, — объяснил адвокат.

Но может произойти такое, что одна из сторон, посмотрев на этот лист, может сказать, что им нужен тайм-аут для того, чтобы подумать.

По словам адвоката Утебекова, в пятницу, 10 мая, состоится очередное заседание по делу Бишимбаева. И не исключено, что одна из сторон может попросить у судьи дать им время подумать, например, до понедельника. Но есть нюансы, которые могут затянуть судебные разбирательства.

— После того, как судья, например, послушала стороны, могут предложить свои вопросы. Судья уйдет в совещательную комнату вместе с присяжными. И никто не запрещает им в этой самой совещательной комнате хоть неделю находиться, грубо говоря. Никаких ограничений на это нет. Но понятно, что делать так не будут.

С вероятностью 89–90% приговор будет оглашен именно 10 мая.

По словам адвоката, в Казахстане судов с участием присяжных с прошлого года стало в несколько раз больше. Ранее подобным образом рассматривали тяжкие дела, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

— В Казахстане нахождение судей в совещательной комнате — это существенный минус. Зато всё проходит в течение часа–полутора. Вопросы в листе, которые предоставит судья, практически ничем не отличается от тех, что задаются в России. Первый — имело ли место [преступление] такое событие вообще? Второй — совершил ли его подсудимый? Третий — виновен ли он в этом? И четвертый вопрос будет у стороны обвинения — про квалифицирующий признак. Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью, чтобы уточнить, была ли особая жестокость, — присяжным зададут подобные вопросы. То же самое с истязаниями, — уточнил адвокат.

Как говорит Джохар Утебеков, его удивило то, что сторона защиты не обратила внимания на противоречия в словах обвинения.

— Судья не может ставить на повестку вопрос, который задают адвокаты потерпевших, о косвенном умысле человека. Во время всех заседаний его и не рассматривали. Можно вставить вопрос только о прямом умысле. И это очень странно. И как раз этот прямой умысел, с учетом обстоятельств дела — то, что преступник не добивал жертву, имея такую возможность, — ставить перед присяжными очень странно.

Почему адвокаты тогда не настояли на том, чтобы прокурор изменил пределы обвинения?

Ранее мы рассказывали о главных моментах предыдущих процессов: в ходе заседаний стало известно, что в вечер перед смертью Салтанат Бишимбаев писал разным девушкам с вопросом о том, свободны ли они этим вечером. В суде также допрашивали гадалку-таролога: именно ей экс-министр позвонил вместо скорой, чтобы узнать о состоянии своей умирающей жены.

Прочитайте также о том, как обвиняемый в убийстве жены экс-министр Казахстана настаивал на отношениях и не понимал отказа. Мы также писали, что известно о погибшей Салтанат Нукеновой.

ПО ТЕМЕ
Дело Бишимбаева Куандык Бишимбаев Салтанат Нукенова Криминал Громкое дело
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