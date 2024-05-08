«Сначала раздался хлопок»: пазик загорелся на Затулинке — огненное видео

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал Источник: читатель НГС Андрей











Очередной общественный транспорт загорелся днем 8 мая в Новосибирске. На этот раз — автобус на Виктора Уса, 15/2. Кадры с места пожара в редакцию НГС прислал читатель Андрей.



— Примерно в 17:15 раздался хлопок, когда выглянул в окно, то увидел, что во дворе горит пазик. Этот автобус стоит во дворе уже примерно недели три, автобус старый, возможно, даже не на ходу, — пояснил читатель НГС Андрей.

Источник: читатель НГС Андрей

По словам мужчины, на месте уже работают пожарные. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации.

— На Виктора Уса пожарные ликвидировали возгорание пазика. Пострадавших нет. По оперативным данным, автобус бесхозяйно находился на месте долгое время, — пояснили в МЧС.