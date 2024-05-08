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Происшествия «Сначала раздался хлопок»: пазик загорелся на Затулинке — огненное видео

«Сначала раздался хлопок»: пазик загорелся на Затулинке — огненное видео

На месте работают пожарные

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По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал

Очередной общественный транспорт загорелся днем 8 мая в Новосибирске. На этот раз — автобус на Виктора Уса, 15/2. Кадры с места пожара в редакцию НГС прислал читатель Андрей.

— Примерно в 17:15 раздался хлопок, когда выглянул в окно, то увидел, что во дворе горит пазик. Этот автобус стоит во дворе уже примерно недели три, автобус старый, возможно, даже не на ходу, — пояснил читатель НГС Андрей.

По словам мужчины, на месте уже работают пожарные. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации.

— На Виктора Уса пожарные ликвидировали возгорание пазика. Пострадавших нет. По оперативным данным, автобус бесхозяйно находился на месте долгое время, — пояснили в МЧС.

Сегодня, 8 мая, на Бердском шоссе загорелась маршрутка. Возгорание общественного транспорта попало на видео.

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Пожар МЧС Новосибирск Автобус
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