В Кремле отреагировали на сообщение СБУ о покушении на Зеленского: главные новости 8 мая

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 8 мая.
В Кремле отреагировали на информацию о покушении на Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся информации Службы безопасности Украины о предотвращении покушения на Владимира Зеленского. Накануне СБУ сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), которые якобы могли готовить покушение на президента Украины. Отмечалось, что спецслужбам удалось разоблачить «сеть агентов пятой службы ФСБ РФ».
— В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, — цитирует ТАСС ответ представителя Кремля.
Суд национализировал «Макфу» по иску Генпрокуратуры
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов.
В качестве ответчиков привлечены 34 компании и 13 человек, в том числе экс-губернатор Михаил Юревич с родителями и сыном, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов с женой, дочерью и зятем. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.
Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать решение. Подробнее обо всех событиях, связанных с судом по этому делу, в специальном разделе на портале 74.RU.
Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны
В Москве прошло новое заседание суда по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова. Высокопоставленного чиновника задержали 23 апреля после заседания коллегии Минобороны с Сергеем Шойгу. Иванова обвиняют в получении взятки, ущерб от которой составил почти 1,2 миллиарда рублей. 24 апреля суд отправил его под арест, а вечером того же дня Сергей Шойгу официально отстранил Иванова от должности. Помимо самого Иванова были задержаны и арестованы двое его друзей-бизнесменов — Сергей Бородин и Александр Фомин.
Сегодня в суде прошло заседание, на котором защита обжаловала решение об аресте замглавы Минобороны. По словам адвоката Мурада Мусаева, позиция Иванова остается прежней: никакой взятки он не получал. Чтобы обосновать его добропорядочность, защита принесла на заседание четыре пакета с наградами отстраненного замминистра обороны.
Мосгорсуд оставил Тимура Иванова в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Контроль за компьютерными играми включили в основы госполитики РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. В основы госполитики РФ будут входить определения таких понятий, как историческое просвещение, госполитика в области исторического просвещения, а также субъекты госполитики в этой же области. Также в указе перечисляются основные принципы государственной политики в историческом просвещении.
Среди прочего в указе говорится о создании и развитии механизмов государственного и общественного контроля за рынком компьютерных игр в России. В частности, ставится задача исключить, путем контроля за существующим рынком компьютерных игр, «неконтролируемое распространение цифровых продуктов», создающих «искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории», а также о «месте и роли России в мире».