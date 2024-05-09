В Кремле отреагировали на сообщение СБУ о покушении на Зеленского: главные новости 8 мая

В Кремле усомнились в правдивости информации от СБУ Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 8 мая.



В Кремле отреагировали на информацию о покушении на Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся информации Службы безопасности Украины о предотвращении покушения на Владимира Зеленского. Накануне СБУ сообщила о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), которые якобы могли готовить покушение на президента Украины. Отмечалось, что спецслужбам удалось разоблачить «сеть агентов пятой службы ФСБ РФ».



— В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, — цитирует ТАСС ответ представителя Кремля.



Суд национализировал «Макфу» по иску Генпрокуратуры

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов.

В качестве ответчиков привлечены 34 компании и 13 человек, в том числе экс-губернатор Михаил Юревич с родителями и сыном, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов с женой, дочерью и зятем. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать решение. Подробнее обо всех событиях, связанных с судом по этому делу, в специальном разделе на портале 74.RU.

Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны

Сегодня в суде прошло заседание, на котором защита обжаловала решение об аресте замглавы Минобороны. По словам адвоката Мурада Мусаева, позиция Иванова остается прежней: никакой взятки он не получал. Чтобы обосновать его добропорядочность, защита принесла на заседание четыре пакета с наградами отстраненного замминистра обороны.

Мосгорсуд оставил Тимура Иванова в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Контроль за компьютерными играми включили в основы госполитики РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. В основы госполитики РФ будут входить определения таких понятий, как историческое просвещение, госполитика в области исторического просвещения, а также субъекты госполитики в этой же области. Также в указе перечисляются основные принципы государственной политики в историческом просвещении.