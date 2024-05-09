На какой стадии сейчас проект железной дороги до Толмачево? Ответ от правительства

Для запуска поезда нужно построить второй железнодорожный мост через Обь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Предпроектная документация по запуску городской электрички до аэропорта Толмачево находится на согласовании в ОАО «РЖД». Об этом НГС сообщили в Минтрансе региона.



— Работы по разработке технико-экономического обоснования завершены первом полугодии 2023 года и согласованы Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» в конце 2023 года. В настоящее время предпроектная документация находится на согласовании и доработке в ОАО «РЖД», — пояснили в министерстве.



В декабре 2023 года губернатор региона Андрей Травников сообщил, что электричку в аэропорт Толмачево могут запустить только после строительства железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». По словам губернатора, второй путь моста возможно разместить на уже существующих опорах в русле реки Оби, которые расположены рядом с действующим железнодорожным мостом.



— Напомню предысторию. С инициативой проекта «Городская электричка» на меня вышло руководство Западно-Сибирской железной дороги в 2017 году, Я, конечно, эту инициативу поддержал, но тогда предполагалось, что для движения электрички по левому берегу будет использоваться существующая ветка Транссибирской магистрали. Но в связи с тем, что грузовой поток по Транссибу с каждым годом только растет, стало понятно, что запустить туда еще и электричку невозможно. Поэтому было решено строить третий путь, — пояснил Андрей Травников.

