Губернатор заявил о планах на строительство нового железнодорожного моста рядом с парком «Городское начало»

— Быстрые решение транспортной доступности аэропорта — это повышение пропускной способности Толмачевского шоссе и улицы Станционной. Некоторые решения реализуются. Открытие новых маршрутов общественного транспорта. Более долгосрочных — действительно есть намерение продлить электричку до Толмачево и даже была попытка в качестве эксперимента это сделать. Мы вместе с РЖД пробовали в 2020 году, — объяснил Андрей Травников.