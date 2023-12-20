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Губернатор заявил о планах на строительство нового железнодорожного моста рядом с парком «Городское начало»

Отдельная ветка железной дороги позволила бы пустить электричку до аэропорта Толмачево

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Видео: Настасья Медведева

Электричку в аэропорт Толмачево могут запустить после строительства железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ответ на вопрос корреспондента НГС о транспортной доступности аэропорта.

— Быстрые решение транспортной доступности аэропорта — это повышение пропускной способности Толмачевского шоссе и улицы Станционной. Некоторые решения реализуются. Открытие новых маршрутов общественного транспорта. Более долгосрочных — действительно есть намерение продлить электричку до Толмачево и даже была попытка в качестве эксперимента это сделать. Мы вместе с РЖД пробовали в 2020 году, — объяснил Андрей Травников.

В Толмачево, по словам губернатора, заходит технологическая ветка железной дороги для доставки топлива в аэропорт.

— И мы думали вдруг удастся использовать для пассажирского движения, чтобы избежать капитальных вложений. К сожалению, по всем техническим параметрам эта ветка не допускает перемещения пассажирского железнодорожного транспорта. Поэтому вопрос по строительству отдельной ветки в Толмачево более долгосрочный, связанный с инвестиционной программой РЖД. И мы выбрали для себя приоритетный объект — это строительство второго пролета железнодорожного моста в районе парка «Городское начало», — добавил глава региона.

После строительства второго пролета власти и РЖД будут двигаться в сторону развития пригородного железнодорожного сообщения в направлении аэропорта.

Сегодня, 20 декабря, губернатор подводил итоги 2023 года. Корреспонденты НГС собрали самые интересные ответ Андрея Травникова в онлайн-трансляции.

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