Итоги года с Андреем Травниковым: губернатор отвечает на вопросы журналистов — онлайн

За год было принято несколько решений на соцзащиту военных.

— Отдельно выделил бы реабилитационный сертификат. Действует с 1 марта. Воспользовались более 500 человек. Уникальность ее в том, что в ней участвуют не только государственные организации, но и частные. И это расширяет возможности реабилитации, — подчеркнул Андрей Травников.

Программа будет продолжена в 2024 году и действуют на всех участников СВО — от кадровых военных до добровольцев.