Итоги года с Андреем Травниковым: губернатор отвечает на вопросы журналистов — онлайн

О состоянии ВПК.
— Действующие предприятия в очень хорошем состоянии. Все предприятия обновили оборудование и нарастили свои возможности. Объемы производства выросли кратно. Все с гособоронзаказом справляются, — подчеркнул губернатор.
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О проблемах с курятиной и яйцами
— Что касается прямого регулирования цен, это прерогатива федеральных властей. Будет ограничение на экспорт и расширение на импорт. В ближайшем будущем, возможно, появятся яйца от турецких и иранских несушек. У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у НСО больше, чем у других регионов, — подчеркнул Андрей Травников.
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Среди значимых достижений экономики было названо строительство нового контейнерного парка. Оценил губернатор и работу мэра Новосибирска.
- Работу мэрии неоднократно оценивал. Там где есь очевидные достижения - отмечал. За упущения, тоже, как говорится не скрывал и указывал на недостатки. Это будет продолжено и в следующем году. Что касается кадровых решений - у действующего мэра истекают полномочия. Ничего другого сказать не могу, - ответил Андрей Травников.
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Переходим к вопросам журналистов.
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Состояние бюджета Новосибирской области
Ожидается, что бюджет Новосибирской области по доходам будет выполнен.
— Доходы превышают расходы на 4,4 миллиарда рублей. Госдолг области снижается. Сейчас составляет 22% от доходов, что считается безопасным уровнем. И три четверти приходятся на бюджетные кредиты РФ. Они считаются безопасными и почти бесплатными, — поделился цифрами губернатор.
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Отрасль, которая бурно развивается последние 1,5 года, — компьютеры и другая техника. Рост объемов составил 67,7%
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Цифры по экономике пока предварительные.
— Ожидается региональный ВВП — 102,3, индекс промышленного производства — 104,4, — поделился цифрами губернатор. — Это результат не только загрузки ВПК, но и гражданского сектора.
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За год было принято несколько решений на соцзащиту военных.
— Отдельно выделил бы реабилитационный сертификат. Действует с 1 марта. Воспользовались более 500 человек. Уникальность ее в том, что в ней участвуют не только государственные организации, но и частные. И это расширяет возможности реабилитации, — подчеркнул Андрей Травников.
Программа будет продолжена в 2024 году и действуют на всех участников СВО — от кадровых военных до добровольцев.
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Сначала вступительное слово. Губернатор отметил, что Россия продолжает противостоять «гибридной войне коллективного Запада». То же самое делает и Новосибирская область.
— В области исторически много военных. И много наших земляков участвуют в СВО. Только крупных частей, которые мы отслеживаем, — более 20, — поделился цифрами губернатор. — Оказывается большая помощь для облегчения солдатского быта и эффективности боевой работы. Только пиломатериалов, а в степной местности Донбасса они очень востребованы, так вот 118 фура вчера была отправлена за год.
Он поблагодарил новосибирцев за помощь.
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Встреча началась.
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Журналисты уже в зале. Ждем Андрея Александровича.
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А какой вопросы вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях!
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Видеотрансляцию встречи будут вести наши коллеги с ОТС.
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