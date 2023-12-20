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Итоги года с Андреем Травниковым: губернатор отвечает на вопросы журналистов — онлайн

Расшифровка встречи

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, подведет итоги 2023 года — он ответит на вопросы журналистов. Встреча начнется в 12:00. Чего удалось добиться в этом году? Что ждать от 2024 года? Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции. Самое главное будет опубликовано в нашем телеграм-канале. Не забудьте подписаться!

Александра Бруня

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О состоянии ВПК.

— Действующие предприятия в очень хорошем состоянии. Все предприятия обновили оборудование и нарастили свои возможности. Объемы производства выросли кратно. Все с гособоронзаказом справляются, — подчеркнул губернатор.

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Александра Бруня

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О проблемах с курятиной и яйцами

— Что касается прямого регулирования цен, это прерогатива федеральных властей. Будет ограничение на экспорт и расширение на импорт. В ближайшем будущем, возможно, появятся яйца от турецких и иранских несушек. У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов. Возможности у НСО больше, чем у других регионов, — подчеркнул Андрей Травников.

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Александра Бруня

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Среди значимых достижений экономики было названо строительство нового контейнерного парка. Оценил губернатор и работу мэра Новосибирска.

- Работу мэрии неоднократно оценивал. Там где есь очевидные достижения - отмечал. За упущения, тоже, как говорится не скрывал и указывал на недостатки. Это будет продолжено и в следующем году. Что касается кадровых решений - у действующего мэра истекают полномочия. Ничего другого сказать не могу, - ответил Андрей Травников.

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Александра Бруня

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Переходим к вопросам журналистов.

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Александра Бруня

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Состояние бюджета Новосибирской области

Ожидается, что бюджет Новосибирской области по доходам будет выполнен.

— Доходы превышают расходы на 4,4 миллиарда рублей. Госдолг области снижается. Сейчас составляет 22% от доходов, что считается безопасным уровнем. И три четверти приходятся на бюджетные кредиты РФ. Они считаются безопасными и почти бесплатными, — поделился цифрами губернатор.

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Александра Бруня

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Отрасль, которая бурно развивается последние 1,5 года, — компьютеры и другая техника. Рост объемов составил 67,7%

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Александра Бруня

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Цифры по экономике пока предварительные.

— Ожидается региональный ВВП — 102,3, индекс промышленного производства — 104,4, — поделился цифрами губернатор. — Это результат не только загрузки ВПК, но и гражданского сектора.

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Александра Бруня

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За год было принято несколько решений на соцзащиту военных.

— Отдельно выделил бы реабилитационный сертификат. Действует с 1 марта. Воспользовались более 500 человек. Уникальность ее в том, что в ней участвуют не только государственные организации, но и частные. И это расширяет возможности реабилитации, — подчеркнул Андрей Травников.

Программа будет продолжена в 2024 году и действуют на всех участников СВО — от кадровых военных до добровольцев.

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Александра Бруня

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Сначала вступительное слово. Губернатор отметил, что Россия продолжает противостоять «гибридной войне коллективного Запада». То же самое делает и Новосибирская область.

— В области исторически много военных. И много наших земляков участвуют в СВО. Только крупных частей, которые мы отслеживаем, — более 20, — поделился цифрами губернатор. — Оказывается большая помощь для облегчения солдатского быта и эффективности боевой работы. Только пиломатериалов, а в степной местности Донбасса они очень востребованы, так вот 118 фура вчера была отправлена за год.

Он поблагодарил новосибирцев за помощь.

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Александра Бруня

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Встреча началась.

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Александра Бруня

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Журналисты уже в зале. Ждем Андрея Александровича.

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Александра Бруня

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А какой вопросы вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях!

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Александра Бруня

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Видеотрансляцию встречи будут вести наши коллеги с ОТС.

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