Появится ли городская электричка на левом берегу в Новосибирске? Объясняет губернатор

Проект по строительству городской электрички, которая планировалась на левом берегу, в инвестиционную программу РЖД не вошел. Как сообщил губернатор Новосибирской области на пресс-конференции сегодня, 16 декабря, на этом месте требуется прокладка третьих путей.
— Напомню предысторию. С инициативой проекта «Городская электричка» на меня вышло руководство Западно-Сибирской железной дороги в 2017 году, Я, конечно, эту инициативу поддержал, но тогда предполагалось, что для движения электрички по левому берегу будет использоваться существующая ветка Транссибирской магистрали. Но в связи с тем, что грузовой поток по Транссибу с каждым годом только растет, стало понятно, что запустить туда еще и электричку невозможно. Поэтому было решено строить третий путь, — рассказал губернатор Новосибирской области.
Сейчас неизвестно, когда будет реализован проект городской электрички. Он должен был решить проблему пробок в городе.
Сегодня губернатор подвел итоги 2022 года и ответил на вопросы журналистов на