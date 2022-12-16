Появится ли городская электричка на левом берегу в Новосибирске? Объясняет губернатор

— Напомню предысторию. С инициативой проекта «Городская электричка» на меня вышло руководство Западно-Сибирской железной дороги в 2017 году, Я, конечно, эту инициативу поддержал, но тогда предполагалось, что для движения электрички по левому берегу будет использоваться существующая ветка Транссибирской магистрали. Но в связи с тем, что грузовой поток по Транссибу с каждым годом только растет, стало понятно, что запустить туда еще и электричку невозможно. Поэтому было решено строить третий путь, — рассказал губернатор Новосибирской области.