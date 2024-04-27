НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

южн.

 762мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Пирамида QNeT
Идет жара — куда бежать
Странное здание хозяина LUKSE
Что производят в Сибири
Откровения стюардессы
Фото с пожара в многоэтажке
Рецидивист из «Алькатраса»
НГС в Telegram
Развлечения подробности Скинула треть от всех килограммов: кто стал победительницей шоу «Большие девочки»

Скинула треть от всех килограммов: кто стал победительницей шоу «Большие девочки»

До финала дошли три участницы

2 415
1 комментарий
Девушка изменилась до неузнаваемости

На финале «Больших девочек» (16+) было жарко: все три финалистки отлично показали себя и заметно похудели: и зрители, и члены жюри остались в шоке от изменений Лилит, Насти и Амины.

Но победительницей может быть только одна — и ей стала Лилит Хачартян. Девушка стремилась скинуть килограммы, чтобы найти себе мужа и угодить родителям, но за время в проекте поняла, что главное — нравится себе и меняться ради себя.

Лилит запомнилась как одна из самых веселых и позитивных участниц проекта. Участница с самого начала не опускала руки и делала всё, чтобы дойти до финала. И вот спустя столько месяцев ей удалось одержать победу.

Лилит пришла на проект с весом 120 килограммов, а теперь стрелка на весах показывает 80 килограммов. Ей удалось скинуть больше трети своего веса.

Почти такого же результата добилась Амина Усманилаева. Участница «Пацанок» (16+) тоже пришла на проект в весе 120 килограммов, однако скинула немногим меньше — весы показали 82 килограмма. Узнав, что ей не хватило всего двух килограммов до победы, расстроенная участница сняла с себя микрофон и ушла со сцены.

Настя отнеслась к поражению более достойно: за время участия в проекте она похудела со 144 до 99 килограммов. Когда девушка узнала, что не стала победительницей, она лишь улыбнулась и поблагодарила ведущих.

ПО ТЕМЕ
Большие девочки Шоу Проект Победитель Победа Лишний вес
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Игорь,  54

Александр,  62

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление