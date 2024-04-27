Скинула треть от всех килограммов: кто стал победительницей шоу «Большие девочки»

Девушка изменилась до неузнаваемости Источник: Кадры из шоу «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











На финале «Больших девочек» (16+) было жарко: все три финалистки отлично показали себя и заметно похудели: и зрители, и члены жюри остались в шоке от изменений Лилит, Насти и Амины.



Но победительницей может быть только одна — и ей стала Лилит Хачартян. Девушка стремилась скинуть килограммы, чтобы найти себе мужа и угодить родителям, но за время в проекте поняла, что главное — нравится себе и меняться ради себя.



Лилит запомнилась как одна из самых веселых и позитивных участниц проекта. Участница с самого начала не опускала руки и делала всё, чтобы дойти до финала. И вот спустя столько месяцев ей удалось одержать победу.



Лилит пришла на проект с весом 120 килограммов, а теперь стрелка на весах показывает 80 килограммов. Ей удалось скинуть больше трети своего веса.



Почти такого же результата добилась Амина Усманилаева. Участница «Пацанок» (16+) тоже пришла на проект в весе 120 килограммов, однако скинула немногим меньше — весы показали 82 килограмма. Узнав, что ей не хватило всего двух килограммов до победы, расстроенная участница сняла с себя микрофон и ушла со сцены.