Скинула треть от всех килограммов: кто стал победительницей шоу «Большие девочки»

На финале «Больших девочек» (16+) было жарко: все три финалистки отлично показали себя и заметно похудели: и зрители, и члены жюри остались в шоке от изменений Лилит, Насти и Амины.
Но победительницей может быть только одна — и ей стала Лилит Хачартян. Девушка стремилась скинуть килограммы, чтобы найти себе мужа и угодить родителям, но за время в проекте поняла, что главное — нравится себе и меняться ради себя.
Лилит запомнилась как одна из самых веселых и позитивных участниц проекта. Участница с самого начала не опускала руки и делала всё, чтобы дойти до финала. И вот спустя столько месяцев ей удалось одержать победу.
Лилит пришла на проект с весом 120 килограммов, а теперь стрелка на весах показывает 80 килограммов. Ей удалось скинуть больше трети своего веса.
Почти такого же результата добилась Амина Усманилаева. Участница «Пацанок» (16+) тоже пришла на проект в весе 120 килограммов, однако скинула немногим меньше — весы показали 82 килограмма. Узнав, что ей не хватило всего двух килограммов до победы, расстроенная участница сняла с себя микрофон и ушла со сцены.
Настя отнеслась к поражению более достойно: за время участия в проекте она похудела со 144 до 99 килограммов. Когда девушка узнала, что не стала победительницей, она лишь улыбнулась и поблагодарила ведущих.