Путин заступает на пятый срок. Что такое инаугурация и как она проходит

Во вторник, 7 мая, в Москве состоится инаугурация президента России. Выборы 2024 года завершились победой Владимира Путина, который будет управлять государством следующие шесть лет. Перед вступлением президента на должность традиционно обсуждаются вопросы перестановки во власти, а также список гостей, приглашенных на церемонию. Рассказываем, чего ждать от мероприятия и что будет после.
- Что такое инаугурация
- Когда и где она пройдет
- Кто на нее придет
- Как выглядит церемония
- Текст клятвы
- А что после: перестановки в правительстве
Что такое инаугурация
Инаугурация — это церемония вступления в должность главы государства. В основе традиции лежит ритуал коронации. В большинстве стран мира вступивший в должность правитель получает некие атрибуты власти и произносит клятву, которой будет придерживаться до окончания срока правления.
Предстоящая инаугурация будет в России восьмой по счету. Через нее дважды проходил Борис Ельцин и один раз Дмитрий Медведев. Для Владимира Путина эта процедура уже привычна: в 2024 году он идет на свою пятую инаугурацию. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок — до 2030 года.
Когда и где она пройдет
Процедура инаугурации президента России начнется в полдень по московскому времени 7 мая. В эту дату церемония проходит с 2000 года. Место мероприятия также неизменно — Большой Кремлевский дворец.
Церемония продлится около часа, ее обычно транслируют по основным телеканалам. Дмитрий Песков заявил, что в 2024 году инаугурация пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы».
Кто на нее придет
На церемонии инаугурации, как ожидается, будут присутствовать члены правительства, руководство администрации президента, судьи Конституционного суда и члены Центризбиркома. Традиционно на мероприятие придут члены обеих палат парламента — Госдумы и Совета Федерации. Ожидаются губернаторы регионов страны.
Гостями церемонии также могут быть кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, представители деловых кругов, основных религиозных конфессий, доверенные лица президента, а также представители различных общественных организаций.
Руководителей зарубежных стран на торжество не приглашали, только глав дипломатических представительств, которые аккредитованы в Москве. Издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на инаугурацию придет французский посол в Москве Пьер Леви. МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии.
Как выглядит церемония
Перед началом мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на премиальном автомобиле Aurus, как это было в 2018 году. В главный зал внесут символы президентской власти: штандарт — особенный флаг, и знак президента — золотой крест с гербом РФ на цепи, на оборотной стороне которого прописана фраза «Польза, честь и слава». Эти атрибуты после церемонии будут следующие шесть лет храниться в Кремле: штандарт — в кабинете президента, а знак можно будет надевать в особых случаях.
Высадившись из представительского авто у парадного входа президент пройдет через Георгиевский и Александровский залы. Затем под бой курантов и марш Петра Чайковского зайдет в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где инаугурация проводится с 2000 года.
Во время церемонии президент, приложив руку к Конституции, произнесет клятву. Ее текст прописан в Основном законе России и повторяется из раза в раз.
После по традиции президент обратится к гражданам с речью, ее содержание пока неизвестно.
Завершится церемония артиллерийским салютом на Соборной площади, а Патриарх Кирилл проведет молебен в Благовещенском соборе Кремля.
Текст клятвы
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу»
А что после: перестановки в правительстве
В день инаугурации проходит отставка правительства. По закону, избранный и вступивший в должность президент должен распустить старое правительство и утвердить новое.
Владимир Путин обязан предложить новую кандидатуру председателя правительства в течение двух недель после инаугурации — то есть до 20 мая включительно. Но де-факто сделать это он может и сразу после церемонии.
Утвержденный кандидат должен будет в течение 14 дней предложить кандидатуры вице-премьеров и глав ведомств. Госдума за неделю рассматривает кандидатуры, и в случае утверждения президент их назначает. Таким образом, основной блок нового состава кабмина должен быть сформирован не позднее 14 июня.
Действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Исключение составляют главы президентского, или силового, блока: МВД, МЧС, Минобороны, МИДа и Минюста. Их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.