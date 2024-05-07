Путин заступает на пятый срок. Что такое инаугурация и как она проходит

Перед началом мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на премиальном автомобиле Aurus, как это было в 2018 году. В главный зал внесут символы президентской власти: штандарт — особенный флаг, и знак президента — зо­ло­той крест с гербом РФ на цепи, на оборотной стороне которого прописана фраза «Поль­за, честь и сла­ва». Эти атрибуты после церемонии будут следующие шесть лет храниться в Кремле: штандарт — в кабинете президента, а знак можно будет надевать в особых случаях.