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Происшествия Горняка зажало двумя тракторами на угольном разрезе в Линёво — у работника тяжёлые травмы

Горняка зажало двумя тракторами на угольном разрезе в Линёво — у работника тяжёлые травмы

Компанию из холдинга «Сибантрацит» могут оштрафовать на 80 тысяч

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Компания сама сообщила об инциденте в государственную инспекцию труда

На угольном разрезе в рабочем посёлке Линёво Искитимского района пострадал работник ООО «Разрез Восточный». Как сообщила НГС главный государственный инспектор труда Новосибирской области Светлана Загузина, мужчину зажало между двумя тракторами. Он получил тяжёлые травмы.

Инцидент произошёл ещё 25 марта — сейчас государственная инспекция труда завершила его расследование. О ЧП компания сообщила самостоятельно, комиссия квалифицировала его как несчастный случай, связанный с производством.

— По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая. В отношении юридического лица и должностных лиц, допустивших правонарушения, рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — сказано в отчёте госинспекции.

По этой статье компании грозит штраф до 80 тысяч рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Разрез Восточный» принадлежит ООО «Сибантрацит Холдинг». Выручка добывающей компании за 2023 год составила 83 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13 миллиардов.

НГС отправил запрос в компанию.

Нарушения на разрезе в Линёво находили и ранее — НГС писал, как Ростехнадзор оштрафовал добывающую компанию на 210 тысяч рублей.

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Новосибирск Линево Сибантрацит Разрез Восточный
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