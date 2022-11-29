Угольный разрез в Новосибирской области оштрафовали из-за нарушений безопасности

Угольный разрез в Новосибирской области в поселке Линево оштрафовали на 210 тысяч рублей. На предприятии обнаружили более 50 нарушений промышленной безопасности. При этом часть нарушений была устранена в ходе проверки.
— Юридическое лицо ООО «Разрез Восточный» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей, 11 должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности в виде предупреждений, — отметили в Сибирском управлении Ростехнадзора.
Специалисты установили, что на объекте допускаются нарушения при эксплуатации горнотранспортного оборудования и электромеханического хозяйства, ослаблен контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасного ведения горных работ в опасных зонах.
Кроме того, проверяющие выявили, что не внесены изменения в реестр опасных производственных объектов в связи с изменениями сведений. Также оказалось, что с нарушениями оформляются акты-допуски на территорию угольного разреза для подрядчиков, которые выполняют работы. При производственном контроле допускаются нарушения при оформлении результатов маршрутных проверок.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Разрез Восточный» образовано в 2015 году. Конечные владельцы компании — Альберт (36,73%) и Сергей (31,63%) Адоньевы и Александр Исаев (31,63%). На конец 2021 года выручка организации составила 38,1 млрд рублей, чистая прибыль — 13,9 млрд рублей.
НГС направил запрос в компанию ООО «УК "ЭЛСИ"», так как компания числится как один из владельцев ООО «Разрез Восточный».
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