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Весна Семь кругов сада Как посадить тыкву и кабачки — видеоинструкция от новосибирского агронома

Как посадить тыкву и кабачки — видеоинструкция от новосибирского агронома

Рассада позволит вам получить урожай пораньше

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Агроном советует выбирать районированные сорта

Новосибирский агроном показала, как посадить тыкву и кабачки на рассаду и получить ранний урожай. Посеять их нужно до 10 мая.

— Кабачки и тыквы обычно выращивают в открытом грунте. Как все бахчевые они очень привередливые в плане тепла. Тыкву и кабачки лучше сеять в начале мая, чтобы потом в начале июня после угрозы возвратных заморозков высадить их в открытый грунт. Тогда можно получить ранний урожай, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня.

— Хочу обратить внимание садоводов, чтобы они брали порционные сорта тыквы. Например такие, как «Улыбка», «Кроха», «Зимняя сладкая», «Баттернат». Они ранние, сладкие, порционные, — подчеркнула агроном.

Как именно сеять тыквы на рассаду можно посмотреть на видео выше.

Объясняем также, как именно обрабатывать огород, сколько и какие удобрения вносить и как просто восстановить плодородие даже самого запущенного грунта без огромных трат.

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