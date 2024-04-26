Правило 80/20: названа секретная привычка долгожителей самого здорового острова в мире

Распорядок дня японцев напрямую влияет на их продолжительность жизни Источник: Daniel Gregoire / Unsplash.com











Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. А еще, конечно же, долголетием славятся жители Японии, а именно острова Окинава. Какая полезная привычка есть почти у всех жителей острова?



Секрет в том, что японцы серьезно относятся к своему образу жизни. Они тщательно следят за тем, что, а главное — как они едят. Завтракают, обедают и ужинают они медленно, оставляя на тарелке около 20% порции.

Так и работает правило 80/20, за счет долгой трапезы у желудка есть время передать в мозг сигнал о том, что он полон. Это помогает предотвратить переедание, ведь эти 20% недоеденного блюда могут сыграть ключевую роль в процессе контроля массы тела.

Сам термин 80/20 существует и соблюдается японцами уже несколько веков: оно основано на конфуцианской практике «Хара хати бу» («Ешьте, пока не насытитесь на 80 процентов»). Строго ограничивать себя необязательно: достаточно просто чуть сократить количество потребляемого и добавить в тарелку больше овощей и зелени.



Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.



Долгожители Окинавы, например, обожают блюда из шпината, листьев горчицы, сладкого картофеля и тофу. Они едят свинину, рыбу, птицу, курицу и другое мясо, но обычно оно составляет меньшую часть рациона. Здесь также действует правило 80/20: 80% блюда — растительные продукты, 20% — животный белок.

Еще секреты японских долгожителей

По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживает более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается.



Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следит за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращается к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.

Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.



Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.



Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможности позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.



К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты, японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.



Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.



Секрет долголетия китайцев

Средняя продолжительность жизни в Китае в последние годы выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Мы спросили у экспертов, в чём же секрет.



Рыба — и точка

— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.



Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 кислот при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.



Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.



Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нём есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.

